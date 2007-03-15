Вєрка Сердючка ввела в транс німецьких рокерів і викликала протест церкви

Побоювання, що стьоб Верки Сердючки не зрозуміють, а отже не оцінять глядачі Євробачення із західноєвропейських країн, спростували жителі Кельна. З недавніх пір веселі мешканці рейнської метрополії танцюють під пісню «Гоп-гоп». Не зважаючи на те, що місцева церква обурюється її текстом. Правда, в останньому Андрій Данилко не винен.

А винні зірки рокової сцени — група Brings. Саме вони — ветерани рок-н-ролу з 20-річним стажем — озвучили український хіт на місцевому кельнському діалекті. «Хто б міг подумати! Кельнськіх рокерів Brings зачарував український транс!»— дивується місцева бульварна газета Express.

А все почалося з українського весілля в містечку Геннеф під Кельном. «Там був наш продюсер Гельмут Руссманн. У фіналі були танці, — розповідає лідер групи Петер. — Пісня «Гоп-гоп» так сподобалася Гельмуту, що він висловив захоплення діджеєві: «Хлопець, пісня просто клас!» А у діджея був при собі лептоп, і він тут же «нарізав» сердючкин хіт на диск. Коли ми прослухали диск і дізналися, чия це річ, то попросили дозволу заспівати її на кельнському діалекті або ж німецькою».

Правда, морочитися з перекладом тексту рокери не стали. Та і складно перекласти, щоб було зрозуміле сердючкине: «Ніхто мене не любить, ніхто не приласкає, піду я у садочок, наїмся черв`ячків! А черв`ячки чудові, та різнокольорові, я покладу їх в рот і тихо «ням, ням, ням!» Музиканти Brings придумали свій текст. Але цей кельнський аналог викликав скандал з наркотичним присмаком. «Річ у тому, що ми співаємо не «Гоп-гоп-гоп», а «Хай! Хай! Хай!» — продовжує Петер. — Це гра слів. Зараз у нас дуже популярне англійське вітання Hi. А коли людина курить траву, йому кажуть: «Du bist high», тобто «Ти кайфуєш». Це ми і обіграли в нашому тексті. І відразу залементувала католицька церква: «На допомогу! Наркотики!».

Дело