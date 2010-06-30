"Чорноморнафтогаз" дістає все, що можна, із старих родовищ

Державне акціонерне товариство (ДАТ) «Чорноморнафтогаз» (АР Крим, Сімферополь) розпочало реалізацію програми інтенсифікації видобутку вуглеводнів на морських і суходільних родовищах Криму.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДАТ «Чорноморнафтогаз».

У повідомленні наголошується, що це викликано тим, що компанія експлуатує родовища, які були відкриті ще 20-30 років тому. Сьогодні всі вони перебувають у стадії пластового тиску, що знижується, дебіту вуглеводнів і збільшення обводненості продукції. Тому стало актуальним завдання підвищення ефективності розробки родовищ за рахунок забезпечення потенційних можливостей свердловин незалежно від терміну експлуатації.

Фахівці підприємства виходили з того, що на будь-якому діючому родовищі є потенціал для покращення техніко-економічних показників видобутку.

У компанії зазначають, що перші кроки з реалізації програми вже принесли позитивні результати. Так, ремонт двох свердловин на старому Джанкойському родовищі й обробка їх хімреагентами дозволили компанії додатково отримати 1,5 млн. куб. м газу. В другому півріччі роботи з інтенсифікації експлуатаційних свердловин будуть проведені на Штормовому й Голіцинському газоконденсатних родовищах, які розташовані в північно-західній частині українського шельфу Чорного моря, а також на Стрілковому, Північно-Булганацькому і Східно-Казантипському газових родовищах у Азовському морі. Зокрема, планується застосувати пригирлові компресорні установки на вузлах кранів, що підвищить віддачу промислів.

Паралельно ДАТ «Чорноморнафтогаз» розпочинає дооблаштування Архангельського газового родовища в Чорному морі. Сьогодні тут із технологічної платформи здійснюється експлуатація 8 продуктивних свердловин. Наразі з`явилася можливість встановити на промислі блок-кондуктор, який виготовлено фахівцями спеціального будівельно-монтажного управління ДАТ «Чорноморнафтогаз». На ньому вирішено розмістити гирла 12 свердловин. Цього року планується ввести в експлуатацію одну свердловину, а в наступному – ще шість. Роботи фінансуватимуться за рахунок власних джерел компанії. Для цього тільки на поточний рік виділено понад 100 млн. грн.

Також у компанії зазначають, що триває освоєння нового для компанії промислу в Чорному морі – Одеського газового родовища з ресурсними запасами в 35 млрд. куб. м газу.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці й видобутку нафти та газу в акваторії Чорного й Азовського морів.

Наразі на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» знаходиться 17 родовищ, із яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тис. тонн, по нафті – 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».