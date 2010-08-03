Колесніков уже "приміряє" зимову Олімпіаду-2022 на Львівщину

Львівська область має найбільше шансів стати основним місцем проведення зимових Олімпійських Ігор 2022 року.

Про це заявив під час робочої поїздки на Львівщину віце-прем’єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, 2 серпня голова Львівської ОДА Василь ГОРБАЛЬ разом з Б.КОЛЕСНІКОВИМ та президентом Національного олімпійського комітету Сергієм БУБКОЮ відвідали гірськолижні спортивні бази у львівських Карпатах.

Вони оглянули низку об’єктів, зокрема «Тисовець», «Плай», «Динамо».

У ході огляду гірськолижної бази з підготовки олімпійських спортсменів «Тисовець» її директор Володимир МЕЛЬНИКОВ зауважив, що база повністю підходить для змагань на високому рівні, у тому числі для зимової Олімпіади.

Він також зазначив, що у планах – створення так званої «штучної висоти» для тренувань українських спортсменів. «Ми можемо висоту додати під 3000 метрів. Ми штучно створюємо висоту, яка необхідна для проведення змагань. Ц організм спортсмена це переносить краще», - сказав В.МЕЛЬНИКОВ.

У свою чергу Б.КОЛЕСНІКОВ наголосив, що Львівська область має великий шанс стати основним місцем проведення зимової Олімпіади. За його словами, Львівська область має для цього усі умови, в тому числі міжнародне сполучення і сучасний аеропорт.

«Виходячи з того, що є зв’язки, можливості та міжнародний аеропорт, то, звичайно, Львівська область частково краще Закарпатської. Звичайно, Буковель теж може на щось сподіватись, тому необхідно подивитись, порахувати. У Львові вже є хороша інфраструктура, тут недалеко до Трускавця, новий міжнародний аеропорт будується і до Євро-2012 він буде відкритий. Тобто, є додаткові переваги на сьогоднішній день. І якщо усі спортивно-технічні заходи можна буде провести, то, скоріш за все, це буде у Тисовці», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Водночас віце-прем’єр не виключив, що на підготовку до Олімпіади-2022 Україні необхідно буде витрачати 1 мільярд доларів щорічно.

«Коли країна перший раз проводить змагання такого рівня, це завжди серйозні витрати, оскільки відсутня належна інфраструктура, об’єкти не адаптовані до міжнародних стандартів і правил, але якщо почати готуватися сьогодні без додаткових видатків з бюджету, то нам необхідно буде витрачати 1 мільярд доларів на рік. У такому разі ми абсолютно реально зможемо підготуватися до того, щоб Карпатська Олімпіада була найкращою», - вважає Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він також підкреслив, що завдяки таким міжнародним змаганням як Євро-2012 і зимова Олімпіада інфраструктура України стане значно розвинутішою.

За словами С.БУБКИ, заявку і концепцію на проведення Олімпійських ігор Україна зможе подати у 2014 році. «Усе треба подавати у 2014 році, тому часу у нас достатньо. Ми маємо 4 роки для того, щоб відпрацювати усі необхідні моменти з нашими фахівцями, залучити кращих у світі спеціалістів, бо від концепції залежатимуть наші подальші кроки», - додав він.

«Є мінімальні вимоги, які висуває Міжнародний олімпійський комітет. За великим рахунком, необхідно 7 років для того, щоб підготуватися до такої події. МОК встановлює саме такі строки, щоб країна могла підготуватися, навіть перебуваючи на «нульовому» рівні», - підкреслив С.БУБКА.