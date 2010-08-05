МВС реагуватиме на лісові пожежі як на тяжкі злочини

Міністерство внутрішніх справ створило робочі групи, які реалізовують комплекс заходів з посилення протипожежного захисту лісів, торфовищ і сільськогосподарських угідь.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадскістю МВС України.

Серед завдань таких груп - оперативний збір інформації щодо протипожежної ситуації, що спрямовується як на захист відомчих адмінбудівель від займання, так і на виявлення й документування правопорушень у сфері лісогосподарства.

Крім того, здійснюються превентивні заходи щодо регуляції поведінки громадян у місцях, потенційно небезпечних з точки зору пожежної безпеки. Так, Державтоінспекція проводить профілактичну роботу щодо заборони зупинки автотранспорту на узбіччі доріг поряд з лісовими масивами, торфовищами, сільгоспугіддями, обмеження доступу транспорту і населення до вказаних територій.

«Водночас, правоохоронці контролюють дотримання водіями правил пожежної безпеки на спеціально обладнаних короткочасних зупинках, розташованих у лісових масивах для відпочинку. Схожі завдання отримали і дільничні інспектори, які спільно з колегами з інших служб зустрічаються з населенням задля роз’яснення громадянам правил пожежної безпеки. Цікаво, що створеними спільними мобільними групами у складі працівників МНС, лісогосподарства, Мінприроди, Мінагрополітики та міліції вже здійснено понад тисячу рейдів, під час яких складено 270 протоколів про притягнення винних до адмінвідповідальності за порушення вимог пожежної безпеки у лісах та невиконання вимог дорожнього знаку щодо заборони в`їзду до лісопаркових зон. Загалом у протипожежних заходах взяло участь понад 14,7 тисячі правоохоронців», - повідомили ДЗГ МВС України.

Крім того, МВС спільно з Мімістерством з питань назвичайних ситуацій розробили інструкцію, де чітко виписані механізм взаємодії цих відомств під час виникнення надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру і плани дій під час їхньої локалізації та ліквідації. Приміром, відтепер на місце виникнення резонансних пожеж, що виникли на природі, має особисто виїжджати начальник міліції.

МВС сьогодні готове надати великий ресурс для допомоги у локалізації природних пожеж. Зокрема, така готовність матеріалізується у спроможності відомства виділити до 75 тисяч особового складу, 130 одиниць бронетехніки і 403 вантажівок, 353 автобусів, 2620 патрульних авто та багато іншої техніки. Про таку ініціативу було заявлено керівництвом МВС під час одного з останніх засідань РНБО.

У відомстві також наголосили, що МВС, у випадках виникнення лісових пожеж, реагуватиме так само, як реагує на випадки скоєння тяжких злочинів. У зв`язку з цим на місця таких подій виїзжатиме особисто керівництво районих чи міських управлінь МВС.