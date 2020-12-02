У сторін – традиційні аргументи. Противники кажуть, що це – «всесвітня змова фармакологічних компаній».

Прихильники та противники закону про громадське здоров’я мітингують під Радою.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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За словами кореспондента, противникам вакцин дуже не сподобалося, що в новому законопроекті є норма про презумпцію згоди на вакцинацію. Вони називають це «примусовою вакцинацією».

У сторін – традиційні аргументи. Противники кажуть, що це – «всесвітня змова фармакологічних компаній». А ті, хто підтримує вакцинування, відповідають, що доказова медицина не допускає конспірологічних теорій. Тому вакцинуватися потрібно.

Лікар пояснює, що презумпція означає, що пацієнт може обмежитися усною згодою на щеплення, тоді як на сьогодні потрібно було підписувати додаткові папери. Водночас без згоди ніхто не змушуватиме громадян вакцинуватися.

№4142: що передбачає законопроект

Законопроект 4142 розроблений з метою врегулювання механізмів створення ефективної системи громадського здоров’я в Україні, що сприятиме зміцненню здоров’я населення, запобіганню хворобам та збільшенню тривалості життя, йдеться у пояснювальній записці.

Водночас інформація про нібито обмеження у роботі й навчанні громадян, які відмовляються вакцинуватися, є маніпуляцією . Оскільки обов’язкові календарні щеплення, зазначені в частині 1 ст. 41 цього законопроекту, прописані в наказі МОЗ й чинні ще від 2011 року.

. Оскільки обов’язкові календарні щеплення, зазначені в частині 1 ст. 41 цього законопроекту, прописані в наказі МОЗ й чинні ще від 2011 року. Особа має право відмовитися від профілактичних щеплень. Для цього потрібно надати лікарю письмове підтвердження про відмову щеплюватись. У разі, якщо особа порушує санітарне законодавство, що призводить до поширення інфекційної хвороби, то всі витрати на епідеміологічні розслідування та ліквідацію наслідків, можуть бути покладені на цю особу добровільно або у судовому порядку.

Також вказано, що в разі загрози виникнення епідемії, КМУ може приймати рішення про додаткові щеплення за поданням МОЗу. Це не означає, що КМУ постійно буде додавати обов’язкові щеплення на власний розсуд. Положення стосується лише надзвичайних ситуацій. Такий порядок проведення додаткових щеплень чинний ще від від 2011 року й затверджений у наказі МОЗу, пише VOX Ukraine.

Крім того, усунути від роботи через відмову щеплюватись можуть працівників підприємств, якщо вони несуть загрозу поширення інфекції. Від навчання можуть усунути особу, яка поширює інфекцію та загрожує іншим. МОЗ може встановити перелік професій та підприємств, які передбачають наявність щеплення. Про всі види зайнятості не йдеться.

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Автор: УНІАН