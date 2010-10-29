КЗУЖ вимагає зайнятися справою Климентьєва і припинити тиск на його заступника

Комітет захисту українських журналістів стурбований замовчуванням і зволіканням у розслідуванні кримінальної справи щодо зникнення головного редактора газети “Новий стиль” (м.Харків) Василя Климентьєва.

КЗУЖ також висловлює свій протест проти обшуку у помешканні колеги зниклого журналіста, заступника головного редактора газети “Новий стиль”, члена КЗУЖ Петра Матвієнка та вилучення у нього комп`ютерної техніки, фотоапаратів та диктофонів.

Своїми діями працівники міліції грубо порушили гарантовані Конституцією та законодавством України права і під виглядом необхідності проведення слідчих дій фактично створюють перепони Петру Матвієнку у журналістській діяльності, чинять на нього тиск, вдаючись до недостойних прийомів. Як результат - журналіст позбавлений основних засобів праці, а отже і самої можливості працювати. Речі й досі йому не повернули.

Як зазначає сам П.Матвієнко, “дії слідчих є помстою мені за те,що я публічно не погоджуюся з позицією слідства, спрямовану на приховування істинних мотивів замовників та винуватців злочину. Це підтверджується і постановою суду, де прямо зазначено, що обшук у моєму помешканні слід провести через те, що я роблю публічні заяви, даю інтерв`ю, скликаю прес-конференції та їжджу до Києва невідомо за які гроші та збурюю громадську думку”.

Незрозуміло тоді, чому не було вилучено комп`ютерну техніку та не здійснили обшук у харківського губернатора Михайла Добкіна, який також неодноразово робив заяви про те, що Климентьєв живий і незабаром з`явиться. Можливо, обшук у можновладця справді допоміг би слідчим, які дізналися б на чому грунтуються такі твердження губернатора.

Втім, достеменно відомо, що обшук, проведений міліціянтами у помешканні П.Матвієнка, жодним чином не допоміг і не міг допомогти у розслідуванні, натомість цей прийом було застосовано як засіб для впливу на журналіста, аби примусити його мовчати. За словами П.Матвієнка, його позиція суперечить намаганням слідства шукати злочинців серед невинних людей, зокрема серед рідних та друзів Василя Кліментьєва, що рівнозначно виведенню з-під відповідальності справжніх винуватців, а отже, небажання розкрити справу.

“У зв`язку з цим я маю усі підстави побоюватися, що проти мене будуть здійсненні й інші провокації з метою примусити мене замовкнути", - наголошує журналіст.

П.Матвієнко зазначає, що його переконаність у небажанні слідства розкрити злочин проти В.Климентьєва ґрунтується, зокрема, на думці фахівців-ветеранів харківської міліції, які пропонують слідству свою допомогу і беруться розкрити “справу Кліментьєва” впродовж кількох тижнів.

Нещодавно полковник міліції у відставці В`ячеслав Картавих заявив журналістам, що слідство ведеться непрофесійно. Воно має дані про особу, що вивезла В.Климентьєва, а також про особу, що є власником гумового човна, у який було підкинуто ключі та телефон зниклого журналіста. Достатньо лише поєднати факти, аби стати на шлях розкриття злочину.

Відомо також, яка саме служба вела спостереження за будинком Кліментьєва півтора року тому (про це знав і сам Климентьєв). Тож уже зараз можна стверджувати, що до зникнення Климентьєва причетні як колишні, так і теперішні працівники міліції, - зазначає у своєму інтерв`ю В`ячеслав Картавих.

Таке твердження набуває додаткової ймовірності з огляду на появу в інтернеті очорнювальних матеріалів проти В.Климентьєва, які містять короткі (5-10 сек.) звукові фрагменти записів, які могли б бути знайдені лише при обшуках у зниклого журналіста і є речовими доказами по кримінальній справі.

Отже, можна припускати, що сталося розголошення таємниці слідства. Де гарантія, що завтра в інтернеті не з`являться фрагменти особистого листування також і Петра Матвієнка?

Виходячи із наведеної інформації, з урахуваннях усіх названих обставин, КЗУЖ вимагає від Міністерства внутрішніх справ, Генеральної Прокуратури та СБУ :

1. Зміцнення кадрового складу оперативно-слідчої групи досвідченими та неупередженими фахівцями, з метою об`єктивного розслідування кримінальної справи, щодо зниклого журналіста Василя Кліментьєва.

2. Систематичного інформування громадськості про хід розслідування справи щодо зникнення головного редактора газети “Новий стиль” Василя Климентьєва.

3. Негайного повернення Петру Матвієнку, який є заступником головного редактора газети “Новий стиль”, членом Комітету захисту українських журналістів, усіх вилучених у нього особистих речей, зокрема, технічного обладнання і припинити чинити перешкоди у його діяльності як журналіста та активіста громадської організації.

4. Забезпечити гарантування безпеки Петра Матвієнка, а також конфіденційність його приватної інформації та чернеток журналістських матеріалів.

Комітет захисту українських журналістів