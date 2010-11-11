Прикордонників України і Росії тренують на спрощення формальностей

Сьогодні в Харківській області проходить міждержавний тренінг з питань охорони державного кордону та прикордонного контролю на українсько-російській ділянці.

Як передає кореспондент УНІАН, заходи відбуваються на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Гоптівка» (з українського боку) та «Нехотєєвка» (з боку Росії), залізничному пункті пропуску «Харків-пасажирський» та одному з місцевих пунктів - «Журавлівці».

У заходах беруть участь голова Державної прикордонної служби України Микола ЛИТВИН та перший заступник керівника Прикордонної служи ФСБ Російської Федерації В’ячеслав ДОРОХІН.

Вони повідомили журналістам, що метою тренінгу, який проводиться в рамках практичної реалізації доручень Президентів України та Російської Федерації, є спрощення прикордонних формальностей та створення комфортних умов для перетину українсько-російського кордону. Ставиться завдання на практиці перевірити ефективність заходів зі спрощення прикордонних формальностей та виробити єдині підходи до їх застосування в пунктах пропуску на кордоні України і Росії.

Під час тренінгу відпрацьовуються, зокрема, технології спільного контролю у пунктах пропуску з різним статусом. Продемонстровані новації, а саме - автоматична перевірка документів з використанням магнітних карток, збільшення терміну реєстрації громадян України та Росії з 90 до 180 днів, поширення спрощеного порядку перетину кордону на жителів прикордонних областей.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із змі та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, основний лейтмотив дводенних начань - створення комфортних умов для перетинання українсько-російського кордону.

Тренінг пройде в два етапи – на базі Східного регіонального управління Держприкордонслужби України та у пунктах пропуску «Гоптівка» - «Нехотєєвка», «Харків-Пасажирський» та «Журавлівка».

У пункті пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» учасники вивчатимуть питання обміну інформацією про осіб, причетних до протиправної діяльності, особливості застосування законодавства України й Російської Федерації при виявленні правопорушень, взаємодії при виникненні нестандартних ситуацій (спроба прориву автомобіля в пункті пропуску) та виявленні наркотичних речовин. У програмі тренінгу – спільне патрулювання українсько-російського кордону прикордонними службами обох держав та застосування мобільних підрозділів.

Навчання із спільного контролю в пункті пропуску для залізничного сполучення «Харків-Пасажирський» передбачають відпрацювання процедури прикордонного контролю з наданням пріоритету пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів, які в`їжджають в Україну, проведення контролю під час руху поїздів між прикордонними станціями, роботу спільних контролерських пар в пункті пропуску однієї зі сторін. Порядок організації спільного контролю, а також особливості взаємодії при виявленні небезпечних предметів буде відпрацьовуватися у транзитному поїзді ”Москва - Адлер -Москва”.

У Держприкордонслужбі переконані, що нова технологія дозволить підвищити комфорт подорожуючих та перевізників під час перетинання державного кордону без послаблення заходів безпеки на кордоні, сприятиме розвитку прикордонної інфраструктури, функціонуванню міждержавних та місцевих пунктів пропуску, а також транзитним перевезенням.

У тренінгу беруть участь також представники Держмитслужби, Міністерства транспорту України, “Укрзалізниці”, відповідних російських міністерств та відомств.