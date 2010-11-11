Начальник відділку міліції, де помер студент, спокійно пішов на пенсію

Кримінальну справу, порушену щодо двох працівників міліції у зв’язку зі смертю в Шевченківському райуправлінні міліції Києва студента Ігоря Індила, розглядатиме Деснянський районний суд столиці.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

При цьому співрозмовник агентства зазначив, що «сьогодні Апеляційним судом міста Києва змінено підсудність у розгляді кримінальної справи за обвинуваченням правоохоронців Шевченківського райуправління міліції і справу передано на розгляд Деснянського райсуду». Як зазначило джерело, наразі саме цей суд має визначити час і дату початку розгляду цієї справи.

Водночас, як стало відомо УНІАН, кілька тижнів тому начальник вказаного райвідділу міліції Володимир МІРОШНІЧЕНКО за час керівництва якого стався цей інцидент, звільнився з органів внутрішніх справ за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня телеканал «1+1» повідомив, що дільничний міліціонер забрав з одного з гуртожитків Києва студента І.Індила у відділення міліції Шевченківського району столиці, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

У міліції зазначили, що «після смерті судова медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті, але при цьому констатувала черепно-мозкову травму і крововилив». У міліції спростували інформацію про те, що студент помер внаслідок дій правоохоронців.

28 травня прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції, в якому загинув І.Індило. Пізніше справа була передана для розслідування в прокуратуру м. Києва.

У жовтні в прокуратурі Києва заявили, що смерть студента стала наслідком службової недбалості і перевищення повноважень з боку двох працівників правоохоронних органів.