50 амбулаторій сімейних лікарів з'являться в Києві

У 2011 році в Києві планується відкрити 50 амбулаторій сімейних лікарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ під час зустрічі зі студентами Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

За його словами, вже наступного року міська влада планує в рамках реорганізації медичної сфери столиці створити мережу амбулаторій сімейних лікарів. Планується, що у 2011 році у столиці буде відкрито не менше 50 таких амбулаторій.

О.ПОПОВ повідомив, що влада міста підписуватиме з лікарями угоди, якими передбачено основні функції та вимоги до фахівців, а також зобов’язання влади. В результаті такої співпраці має покращитися якість медичного обслуговування киян.

«У випадку, якщо сімейний лікар забезпечує виконання такого договору у визначених параметрах, він отримає певне матеріальне заохочення. Це матеріальне заохочення буде набагато більше, ніж сьогодні у бюджетній сфері», - зазначив О.ПОПОВ.

За його ловами, влада міста виділятиме лікарю приміщення, облаштовуватиме його всім необхідним обладнанням, за потреби братиме на себе витрати на додаткове навчання чи перенавчання лікарів, які працюватимуть у системі цієї первинної медико-санітарної допомоги.

«Сімейний лікар, працюючи за умовами цього договору, має звітувати про виконання своїх зобов’язань щоквартально або раз на півроку. І з огляду на це відбуватиметься фінансування», - додав О.ПОПОВ.

За його словами, лікар сам визначатиме, скільки інших фахівців йому потрібно для того, щоб організувати якісну систему надання меддопомоги (одна чи дві медсестри, наявність інших фахівців).

«Таким чином, ми на виході матимемо те, що хотіли б мати кияни, – певний позитивний стан здоров’я, профілактику захворюваності, з іншого боку – ми стимулюватимемо лікаря, щоб він ефективно працював і отримав за це матеріальну винагороду», - зазначив О.ПОПОВ.

Він також сказав, що від сімейних лікарів вимагатимуть виконувати функції та обов’язки, передбачені угодою. Однак, якщо лікар захоче надавати додаткові послуги, наприклад, робити масаж, і матиме для цього відповідну фахову підготовку, то зможе надавати ці послуги. «Тобто, він додатково ще може заробляти», - підкреслив О.ПОПОВ.

Голова КМДА також висловив переконання, що в ідеалі сімейних лікарів необхідно забезпечувати не тільки місцем роботи, але й житлом. «Першу амбулаторію ми відкриваємо якраз за таких умов. Це житло може передаватись або як службове житло, або, якщо лікар певний обумовлений час відпрацював, отримає це житло у власність», - пояснив О.ПОПОВ.

За його інформацією, днями у столиці відкриють першу амбулаторію сімейних лікарів.

Звертаючись до студентів медуніверситету, голова КМДА зазначив, що міська влада готова вже сьогодні пропонувати партнерство молодим фахівцям у розвитку мережі амбулаторій сімейного лікаря. За словами О.ПОПОВА, мерія готова допомагати університету у запровадженні, якщо це потрібно, спеціальних програм з підготовки сімейних лікарів. «Тому я пропоную вам стати партнером у досягненні таких кінцевих результатів», - сказав О.ПОПОВ.

Він додав, що конкретні кроки готовий обговорити з ректором медичного університету.