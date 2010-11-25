Хто стане головною здобиччю колекторів у наступному році?

Збирачі боргів уже почали купувати не лише бланкові дрібнокаліберні кредити, але й забезпечені заставами автомобільні позики. В 2011 році колекторні компанії мають намір сконцентрувати у себе, щонайменше, третину проблемних автокредитів, а також зайнятися активною скупкою боргів по регресах страхових компаній. Про це пише COMMENTS.UA.

За прогнозами фінансистів, наступного року кількість операцій із продажу банками заставних кредитів може зрости у декілька разів: близько 10–15% від загального обсягу забезпечених заставою позик у 2011 році будуть продані колекторним і фінансовим компаніям. Загалом же в руки колекторів може перейти більше половини проблемних заставних кредитів, левову частку яких становитимуть прострочені позики на купівлю авто.

За оцінками самих банкірів, наступного року продавати кредити будуть в основному невеликі банки, яким дуже невигідно формувати власні департаменти, що займаються стягненням заборгованості. До них також може приєднатися ряд фінустанов із іноземним капіталом, для материнських компаній яких продаж боргів колекторам - звичайна практика.

До того ж банки можуть використовувати альтернативні, вже обкатані схеми стягнення коштів із недбалих позичальників. Один із них - цесія (поступка права вимоги, заміна кредитора). При проведенні подібних операцій банк передає покупцю боргу право на його отримання. У випадку, якщо боржник не погашає заборгованість, новий кредитор має право обернути стягнення на предмет застави, вимагаючи віддати в рахунок погашення боргу квартиру, автомобіль тощо.

COMMENTS.UA також пише, що ще одними потенційними продавцями боргів наступного року можуть стати страхові компанії. За статистикою страховиків, найбільше їм заборгували водії, які стали винуватцями ДТП (після того, як страхова компанія оплачує клієнту збитки відповідно до договору КАСКО, вона має право пред`явити винуватцю аварії вимогу компенсувати ці витрати).