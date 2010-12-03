Три завдання Ради підприємців при Верховній Раді

Рада підприємців при Верховній Раді України стане форпостом економічної свободи

Про це заявила голвоа Комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА у Верховній Раді на організованому Комітетом круглому столі на тему: «Перспективи побудови системи захисту інтересів малого та середнього бізнесу в Україні», повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

За її словами, ситуація, що склалася після ухвалення Податкового кодексу, дає можливість для влади одуматися й стати на шлях реформ через діалог із суспільством.

На думку голови парламентського Комітету, технічне вето Президента України і ухвалення Податкового кодексу у Верховній Раді, що послідувало за ним, – це лише тимчасове перемир`я між владою таі підприємцями. «Ситуація, що склалася, дає можливість для влади одуматися і стати на шлях реформ через діалог із суспільством. Якщо ж виявиться, що влада обдурила людей і не може проводити реформи, радячись із суспільством, то буде ще багато майданів», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Рада підприємців при Верховній Раді займеться жорстким моніторингом тих рішень, які приймаються в парламенті, вона стане форпостом економічної свободи та ініціативною групою з розробки рішень, необхідних для розвитку економіки та підвищення добробуту людей.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, перше завдання, яке визначила робоча група зі створення Ради підприємців при Верховній Раді, – це розробка закону про статус малого та середнього бізнесу в Україні. В цьому документі будуть чітко закріплені й параметри бізнесу, й формування спрощеної системи оподаткування, й стимули для розвитку ініціатив зі створення нової економічної політики.

«Друге завдання, що стоїть перед Радою підприємців, – розробити новий закон про громадські організації. Існуючий закон уже застарів і не працює ефективно, тому спільно з підприємцями ми запропонуємо нову модель розвитку громадських організацій в Україні, - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. - І третім завданням є ухвалення «Декларації економічної свободи», в якій чітко означені рамки економічних параметрів бюджету, за яких економічна незалежність України буде стабільною».

Н.КОРОЛЕВСЬКА також відзначила, що Комітет Верховної Ради з промислової та регуляторної політики і підприємництва залучає до обговорення законодавчих ініціатив підприємців із регіонів України й закликала представників бізнесу брати активну участь у розробленій Комітетом програмі «Реанімація». «Ця програма створена для здійснення контролю над виконанням діючих законів, і концентрації зусиль на їх виконанні, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Реалізація програми «Реанімація» полягає в моніторингу всіх економічних законопроектів, які знаходяться в парламенті, щоб відібрати ті з них, які зможуть пожвавити економіку, і якнайшвидше проголосувати за них у сесійному залі. Також програмою передбачено виявлення в економіці больових точок, які вимагають законодавчого врегулювання шляхом ухвалення відповідних законів».