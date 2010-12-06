Переможців рейтингу кулінарних фестивалів буде оголошено 15 грудня

Переможців рейтингу кулінарних фестивалів України «Їли-пили-2010», організованого інформаційним агентством УНІАН та інтернет-проектом “Тут і там”, буде оголошено 15 грудня п.р.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив головний редактор інформагентства УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО.

«Оскільки в Україні з кожним роком збільшується кількість кулінарних, гастрономічних, пивних фестивалів, різного роду таких подій, з`явилася ідея створення рейтингу кулінарних і гастрономічних фестивалів. Назвали ми його іронічно – «Їли-пили-2010», - відзначив О.ХАРЧЕНКО.

За його словами, на сьогодні в Україні проходить більше сотні різних фестивалів такого роду. «Є маленькі, сільські, районні, є і національні, є міжнародні. За кількістю таких фестивалів рекордсменом є Закарпаття, де близько 30 таких подій. У Львові дуже багато цікавих подій. Ці фестивалі дуже різноманітні - є і поминання свині, і свято шоколаду тощо. Тільки одних фестивалів борщу в Україні близько десяти», - відзначив О.ХАРЧЕНКО.

Він повідомив, що рейтинг складатиметься за 10 критеріями, у тому числі, і скільки років проводиться фестиваль, і кількість учасників, і кількість гостей, і відомі особи, які брали участь у фестивалі.

«На сьогодні ми одержали близько трьох десятків заповнених анкет. Сподіваємося до 10 грудня охопити всіх, хто бажає взяти участь, і 15 грудня назвемо переможців проекту», - сказав О.ХАРЧЕНКО, висловивши сподівання, що участь у рейтингу візьмуть, мінімум, 50 фестивалів.

«У нас немає такої масштабної події, як легендарний “Октоберфест”, однак вже є ціла низка подій, які можуть виходити на міжнародний рівень», - додав він.