Світові ціни на нафту впали

Ціни на сиру нафту на товарних ринках обабіч Атлантики сьогодні впали істотно нижче 26-місячного максимуму, зафіксованого на проміжній позначці торгів у вівторок, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Це пояснюється, зокрема, зростанням у США комерційних запасів бензину на 3,8 млн. баррелів, а інших нафтових дистилятів, включно з дизельним паливом і матеріалів для опалювання - на 2,2 млн. барелів. Падінню вартості головного енергоносія також сприяло і чергове зміцнення обмінного курсу долара, який є розрахунковою одиницею при операціях з нафтою.

На момент завершення торгової сесії на лондонській Міжконтинентальній біржі ф`ючерсних операцій вартість контрактів на січневі постачання суміші Брент, яка складається з нафти, видобутої з різних свердловин на шельфі Північного моря, впала на 73 центи - до 90,66 долара за барель. На момент закінчення торгів у Лондоні барель Техаської світлої нафти подешевшав на торгах Нью-йоркської товарної біржі на 76 центів - до 87,93 долара.

Уже після закінчення торгів у Лондоні на світові товарні ринки надійшов оцінковий прогноз консалтингової компанії "Вуд Маккензі", яка передбачає істотне зростання глобального попиту на нафту в найближчі два роки. За її розрахунками, світовий попит на "чорне золото" складе нинішнього року 86,7 млн. барелів на добу, тобто на 100 тис. барелів вище, ніж у докризовому 2007 році. У 2011 році попит повинен вийти на позначку в 88,1 млн. барелів, а в 2012-му - підійти впритул до 90 млн. барелів за день, вважають експерти.