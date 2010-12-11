Журналісти трьох телеканалів заявляють про продовження тиску на ЗМІ

Журналісти трьох телевізійних каналів заявляють про продовження тиску на ЗМІ і закликають владу звільнити голову СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.

Про це йдеться у зверненні журналістів українських телевізійних каналів до Президента України, депутатів Верховної Ради України, Парламентської Асамблеї Ради Європи, депутатів Європарламенту, повідомили УНІАН у прес-службі ТВі.

В звернені наголошується, що 14 грудня 2010 року у Вищому адміністративному суді України розглядатиметься справа за касаційними скаргами телекомпаній ТВі, «5 каналу» та СТБ на постанову Київського апеляційного адміністративного суду Києва від 30 серпня 2010 року, якою ці три канали та низку інших телекомпаній було позбавлено права мовлення в ефірі на низці частот.

Вони нагадують, що Київський апеляційний адміністративний суд прийняв таке рішення за позовом телеканалів НТН та «Ентер-Фільм», які “за твердженням голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО йому належать”. Ці компанії входять в групу, яку очолює дружина В.ХОРОШКОВСЬКОГО Олена ХОРОШКОВСЬКА. В.ХОРОШКОВСЬКИЙ є також членом Вищої ради юстиції до повноважень якої входить призначення та звільнення суддів.

Телеканали нагадують, що в жовтні 2010 року ПАРЄ прийняла резолюцію №1755, у якій, зокрема, висловлюється занепокоєння щодо більшої кількості достовірних повідомлень про неналежну участь Служби безпеки України у внутрішніх політичних справах, у тому числі тиск на журналістів. Асамблея назвала такі дії неприйнятними для демократичного суспільства і закликала органи влади реформувати Службу безпеки та її функції відповідно до європейських стандартів. Асамблея також вважає, що втручання державних органів, зокрема, правоохоронних органів та Служби безпеки в роботу журналістів та медіа-організацій є несумісним з демократичним суспільством.

У листопаді 2010 року Європарламент теж прийняв резолюції щодо України. Європарламент категорично не погодився з тим, що два незалежних телевізійних канали ТВі та «5 канал» були позбавленні певної частини частот на мовлення. Європарламентарії закликали владу забезпечити, щоб судові процеси не призводили до вибіркового перегляду розподілу частот на мовлення і переглянути будь-які рішення чи призначення, що можуть призводити до конфлікту інтересів.

“Ми, журналісти українських телевізійних каналів, звертаємо увагу української влади, народних депутатів України, ПАРЄ та європарламентаріїв, лідерів європейських країн на те, що в Україні продовжується тиск на незалежні засоби масової інформації, не розслідуються злочини проти журналістів”, - наголошується в заяві.

“Ми вимагаємо від української влади негайно виконати резолюції ПАРЄ та Європарламенту. Ми вимагаємо, до розгляду питання в суді, звільнити Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, який є відомим медіа-магнатом і канали якого ініціювали судовий процес про позбавлення частот ТВі, «5 каналу» та низки інших телеканалів, з посади голови Служби безпеки України. Ми також вимагаємо звільнення Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО з Вищої ради юстиції, припинення тиску податкових та інших державних органів на незалежні засоби масової інформації”, - йдеться в зверненні.

Також телеканал ТВі закликає представників українських та міжнародних громадських організацій, журналістів, всіх небайдужих підтримати та підписати звернення журналістів українських телевізійних каналів до Президента України, депутатів Верховної Ради України, Парламентської Асамблеї Ради Європи, депутатів Європарламенту.