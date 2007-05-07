Пінчук виходить на Лондонську фондову біржу

Акціонерами трубно-колісної компанії «Інтерпайп» ухвалено рішення про початок попереднього етапу процесу публічного розміщення акцій компанії (IPO) на Лондонській фондовій біржі.

Про це повідомляється в офіційному прес-релізі компанії, переданому агентству УНІАН.

Генеральний директор компанії Олександр КІРІЧКО відзначив, що «цілями першого етапу підготовки є вибір інвестиційного і юридичного радників, які супроводжуватимуть процес надалі, і розробка спільно з вибраними радниками детальної стратегії IPO».

Згідно з планом, затвердженим акціонерами, перший етап підготовки до IPO триватиме чотири місяці - з травня по серпень 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, в грудні 2006 року засновник групи “Інтерпайп” Віктор ПІНЧУК заявив, що «Інтерпайп» планує IPO в 2008-2009 роках. При цьому, за його словами, “Інтерпайп” буде тепер частиною нової групи. «Це буде бренд тільки нашого трубного і колісного бізнесу», - сказав В.ПІНЧУК. За його словами, презентація “Інтерпайпу” в цій якості відбудеться найближчим часом. «Інші наші бізнеси і компанії матимуть інші бренди», - додав він.

Довідка УНІАН. "Інтерпайп" є найбільшим виробником труб в Україні, контролюючи ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод», ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод", ВАТ "Інтерпайп Нікопольський завод безшовних труб Niko Tube" і ВАТ "Інтерпайп Нікопольська трубна компанія" (Дніпропетровська область).

Компанії також належить 12,8% світового ринку залізничних коліс. Щорічний обсяг виробництва – понад 1,4 млн. тонн.