Європарламенту пропонують висловити занепокоєння політичною кризою в Україні

Комітет з питань закордонних справ Європарламенту провів перше обговорення проекту доповіді депутата Міхала Томаша КАМІНСЬКІ (група правих партій, Польща) про рекомендації Раді ЄС щодо мандату на переговори з Україною про нову посилену угоду.

Як повідомили УНІАН у службі депутата, в ході засідання було обговорено проект доповіді, підготовлений станом на 24 квітня.

В документі, зокрема, з’явився пункт, яким Європарламенту пропонується висловити занепокоєння поточною політичною кризою в Україні та закликати всі політичні сили до інтенсифікації пошуку політичного компромісу.

Проектом доповіді також передбачається закликати українських та європейських лідерів якомога швидше укласти нову угоду, а також висловити переконання у тому, що нова угода має стати угодою про асоційоване членство відповідно до статті 310 Угоди ЄС (стаття 310 передбачає можливість укладення угод з іншими державами, або міжнародними організаціями про асоціацію, яка характеризується взаємними правами та обов’язками, спільними діями і спеціальними процедурами – УНІАН). При цьому, проектом документу передбачається, що розвиток відносин в новій угоді має бути чітко прописаний за стадіями з відповідними умовами та часовими термінами, а також можливістю перегляду нової угоди залежно від динамізму розвитку двосторонніх відносин.

В проекті доповіді також міститься заклик до української влади інтенсифікувати проведення необхідних реформ, а також висловлюється побажання збільшити розміри фінансової допомоги ЄС Україні після перегляду Європейської політики сусідства, починаючи з 2008 року. У документі також міститься привітання УЄФА за рішення провести фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Польщі та Україні, як крок, що висловив довіру Україні як важливому члену Європейської демократичної спільноти.

Перелік проекту рекомендацій Раді ЄС складається з 9 пунктів. Ним, зокрема, пропонується закликати Раду ЄС звернути увагу українських партнерів на необхідність подальшого укріплення бази для розвитку ліберальної демократії, зокрема, шляхом створення стабільної конституційної системи, захисту індивідуальних свобод та посилення механізмів демократичного контролю; звернути увагу на те, що ключ до стабілізації в Україні полягає у відділенні політики від бізнесу. Крім того, Раді ЄС планується порекомендувати поглибити регулярний політичний діалог, сприяти залученню України до спільної закордонної та безпекової політики, підтримувати розвиток ринкової економіки в Україні, запропонувати конкретний план щодо створення поглибленої зони вільної торгівлі товарами, послугами та капіталом між Україною та ЄС.

В області енергетики, проект доповіді передбачає рекомендувати Радіє ЄС закликати українську владу до якомога швидшого реформування енергетичного сектору з тим, щоб він повністю відповідав принципам ринкової економіки та прозорості, зокрема, в області формування цін та доступу до енергомереж, а також сприяти якомога швидшому приєднанню України до Європейського енергетичного співтовариства, сприяти диверсифікації постачання енергоресурсів в Україну, зокрема, з Центральної Азії та надавати підтримку прямому використанню нафтопроводу “Одеса-Юроди” і його продовження до Плоцька. Проектом також передбачається рекомендувати Раді ЄС сприяти посиленню потенціалу України як ключового партнера в управлінні міграцією і боротьбі з незаконною міграцією, сприяти ефективній імплементації полегшеного візового режиму та угоди про реадмісію з метою в подальшому перейти до безвізового режиму пересування громадян, розширенню контактів між людьми.

Поправки до проекту доповіді прийматимуться до 11 травня, другий розгляд проекту в комітету заплановано на початок червня, а його розгляд на сесійному засіданні Європарламенту – на середину липня.

Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС дала мандат Єврокомісії на початок переговорів про нову посилену угоду 22 січня цього року. Переговори розпочалися 5 березня. Мандат Ради ЄС не передбачає надання перспектив членства Україні, однак і не відкидає такої можливості. Як зазначав УНІАН доповідач Європарламенту по Україні, ухвалення доповіді з визначенням чіткої перспективи членства може стати серйозним кроком вперед для розвитку двосторонніх відносин, оскільки така перспектива буде вперше відображена в офіційних документах ЄС.