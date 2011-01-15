Прокуратура вимагає розформувати "Оперативний загін"

Прокурор Миколаєва вимагає в примусовому порядку припинити діяльність Миколаївського міського громадського формування з охорони громадського порядку «Оперативний загін».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Миколаївської області.

З таким зверненням прокурор міста Миколаєва звернувся до Миколаївського окружного адміністративного суду. Підставою для звернення стали грубі порушення закону, виявлені під час перевірки.

“Порушуючи статтю 14 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку й державного кордону» мали місце факти незаконного використання членами цієї організації спецпристроїв”, - повідомила начальник відділу представництва інтересів громадян і держави в судах Миколаївської обласної прокуратури Наталія ПОРОШИНА. Зокрема, за її словами, керівником організації в серпні минулого року “було використано спецпристрій з грубим порушенням вимог законодавства, у зв`язку з чим було анульовано дозвіл на його право зберігання та носіння пристрою”. Йдеться про пістолет із гумовими кулями.

За даними міліції Миколаєва, впродовж 2009 року й першого півріччя 2010 року зафіксовано 6 випадків порушення правил поводження зі зброєю або неправомірного використання її членами громадського формування «Оперативний загін».

«Проведеною перевіркою встановлено, що діяльність ГФ «Оперативний загін» ніяким чином не сприяла покращенню оперативної ситуації на території міста, навпаки, формування самоусунулося від надання будь-якої допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні правопорядку. З моменту створення члени формування не брали участі в будь-яких спільних рейдах або відпрацюваннях, - зазначила Н.ПОРОШИНА.

У свою чергу керівник громадського формування «Оперативний загін» Максим ЗАВТУРА заявив, що рішення прокуратури - це ні що інше, як спосіб його залякати.

За словами М.ЗАВТУРИ, минулого року він намагався протидіяти посадовцям – начальнику оборонного відділу міськвиконкому й начальнику дозвільної системи УВС, які ухвалили рішення, що дозволяє масово видавати дозволи на носіння й застосування зброї. Такий дозвіл можуть отримати особи, які є членами добровільних формувань із охорони громадського порядку, подібні до «Оперативного загону».

Після того, як М.ЗАВТУРА відмовився приймати в свій загін людей, яких йому нібито рекомендували зазначені посадовці, він, за його словами, почав отримувати від них погрози й вимоги не заважати їхньому бізнесу. Одночасно члени загону практично припинили надавати допомогу представникам міськвиконкому при проведенні рейдів і перевірок.

Що стосується незаконного застосування зброї, то М.ЗАВТУРА стверджує, що «це - його особиста справа» й що в тій ситуації він захищався, а розформовування загону загалом той випадок ніяк не стосується.

Рішення міськвиконкому, що дозволяє масово видавати зброю, М.ЗАВТУРА називає незаконним і вважає, що не повинен його виконувати. Він звернувся до заступника міського голови з проханням скасувати незаконне, на його думку, рішення міськвиконкому про порядок видачі зброї.

М.ЗАВТУРА сказав, що збирає матеріали, які підтверджують його правоту, і має намір звернутися до суду з приводу несправедливих звинувачень на його адресу.