Як вчинити з безнадійними боргами

Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву банку не є підставою для припинення вимог до позичальника.

Про це йдеться в розробленому Національним банком України проекті Правил відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок страхових резервів, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Списання безнадійної заборгованості за рахунок створеного резерву не є підставою для припинення вимог банку до позичальника банку, контрагента (емітента), - говориться в документі. - Банк у період згідно із законодавством України продовжує роботу з відшкодування списаної за рахунок створеного резерву безнадійної заборгованості».

Правила встановлюють порядок визначення банками України безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями, яка підлягає відшкодуванню (списанню) за рахунок створених страхових резервів. При цьому регулятор посилається на норму Податкового кодексу, яка зобов`язувала Нацбанк розробити відповідні Правила списання.

НБУ зазначає, що визначення безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями здійснюється залежно від виду операції та згідно із діючими нормативними документами. У цьому процесі банки повинні керуватися положеннями про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями, за операціями з цінними паперами і від дебіторської заборгованості.

У проекті Правил пропонується, щоб у разі списання безнадійної заборгованості за рахунок створених резервів банк одночасно списував нараховані відсотки і комісії з цієї заборгованості за рахунок відповідного резерву.

Рішення про списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву повинне ухвалюватися виконавським органом банку (правлінням або радою директорів банку).

Також пропонується встановити, що списання безнадійної заборгованості за рахунок резервів за банковими кредитами або за операціями зі зв`язаними особами має проводитися лише в тому разі, якщо така заборгованість відповідає хоча б одній з ознак, визначених Податковим кодексом.