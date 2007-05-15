Міліція затримала водія, який збив бютівця Омельченка

Співробітниками ДАІ затримано водія автомобіля «Ніссан альмера», який сьогодні у центрі Києва збив народного депутата Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА.

Як повідомили УНІАН у центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, ДТП сталася о 9.30 на перехресті вулиць Інститутської та Садової.

Як зазначили у ЦГЗ, депутата було збито на пішохідному переході. Крім того, у столичній міліції зауважили, що на момент інциденту світлофор не працював, втім водій був зобов’язаний пропустити пішохода.

Як повідомляв УНІАН, Г.ОМЕЛЬЧЕНКА з травмами середньої тяжкості доставлено до лікарні.

Водночас сайт БЮТповідомляє, що Г.ОМЕЛЬЧЕНКО перебуває у шоковому стані. Із лікарні Швидкої допомоги, куди депутата доправили після ДТП, його перевели до госпіталю СБУ.