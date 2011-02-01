Асоціацію банків критикують за рішення винести сміття з української хати

Голова Наглядової ради банку «Фінансовий Союз Банк» Дмитро ФОМЕНКО вважає поспішним рішенням винесення Асоціацією українських банків питань роботи банківської системи країни на суд міжнародної громадськості. Про це Д.ФОМЕНКО заявив 30 січня на зустрічі з громадськістю Брюсселя в Центрі вивчення європейської демократії, повідомляє сайт eurodemocracy.net.

«Подібні кроки українських банкірів порушують загальноприйняту етику взаємин банківської системи і влади, і можуть спричинити недовіру міжнародної громадськості до всієї фінансово-банківської системи України. Важко собі уявити, що швейцарські банкіри скаржитимуться в міжнародні організації на владу своєї країни. Хто після цього сприйматиме такі банки та й всю фінансову систему серйозно за кордонами країни?», - наголосив у своєму виступі банкір.

На думку Д.ФОМЕНКА, те, що банкіри передали скаргу з приводу законопроекту №0884 щодо зміни банківського законодавства Європейському комісарові з питань розширення і європейської політики сусідства, свідчить про відчуття безвиході, невіру в можливість компромісу і, на його думку, навряд чи дозволить конструктивно вирішити це питання.

«Дана група банкірів замість пошуку можливостей взяти участь в активному обговоренні цього закону в Україні, намагається скаржитися і шукати «батюшку-заступника» за кордоном. На сьогодні у всьому світі проводяться реформи фінансового сектору, експерти оцінюють їх як найбільш серйозні з тих, що відбувалися за кілька останніх десятиліть. Підвищення рівня статутного капіталу може стати одним із шляхів консолідації банківського капіталу, дозволить стабілізувати ситуацію в банківській системі», - сказав Д.ФОМЕНКО. На його думку, зростання капіталізації банків також може підвищити захищеність вкладників і клієнтів кредитно-фінансових установ. «Проте банкіри віддають собі звіт у тому, який зв`язок регулятивний капітал має з реальною надійністю банку, на прикладі розвалу саме великих українських банків, оскільки часто регулятивний капітал створюється так званими інструментальними методами», - зазначив Д.ФОМЕНКО.

За його словами, існуюча на сьогодні інструментальна техніка і методи дозволяють створювати «фінансові муляжі», що створюють хибне враження про реальну капіталізацію банку. «Тому, саме для досягнення мети реальної надійності необхідний відвертий діалог уряду і банківського співтовариства», - вважає голова НР «ФСБ».

«При цьому фінансова ситуація в країні достатньо серйозна, - відзначає Д.ФОМЕНКО. - У нашої країни, на жаль, немає за спиною могутніх країн Євросоюзу, як у Греції, наприклад, і у разі виникнення серйозних проблем у цьому секторі, їй доведеться вирішувати всі свої проблеми самій».

Водночас, «влада вже показала - як у випадку з протестами підприємців з приводу податкової реформи - вона може йти на компроміс. Те саме може відбутися і у випадку з банкірами, якщо, звичайно, банки захочуть йти на діалог», - цитує банкіра The London weekly.

Як сказав Д.ФОМЕНКО: «Я працюю в банківській системі з 1989 року, і за цей час практично не було питань, які не можна було б вирішити в Україні за наявності бажання. У різні періоди історії України, за наявності найрізноманітніших влад і колізій завжди питання вирішувалися всередині країни. Тим більше, коли йдеться про сьогоднішню владу, яка тільки почала вибудовувати управлінську вертикаль і приступила до системних реформ у країні».

За його словами, це саме стосується Національного банку України на чолі з Сергієм АРБУЗОВИМ, «який почав активно реформувати фінансово-банківську систему країни і продемонстрував відвертість і прозорість роботи своєї команди, що дає можливість для діалогу з банкірами. Очевидно, лише по-новому мисляча команда українських банкірів зможе провести реальні реформи в цьому секторі. На мій погляд, багато професійних банкірів готові здійснити спільні зусилля в цьому напрямі з НБУ».

Даний виступ українського фінансиста викликав у цілому позитивний відгук у експертів Центру вивчення європейської демократії в Брюсселі, зазначається в повідомленні на eurodemocracy.net.

Довідка УНІАН. Проект закону № 0884 про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків, зокрема, передбачає внесення змін до Закону України “Про банки і банківську діяльність”, згідно з яким значно розширюється коло повноважень Національного банку України. Розгляд законопроекту № 0884 у другому читанні було заплановано на 23 грудня 2010 року. Але його було знято з розгляду 14 грудня і направлено на доопрацювання в профільному Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності.