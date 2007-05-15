У пошуках наркотиків злочинець убив фармацевта аптеки

При розбійному нападі на аптеку невідомий злочинець завдав фармацевтові кілька ножових поранень, від яких жінка померла, повідомив представник ГУВС Москви.

За його словами, напад на пункт продажу медичних препаратів стався вчора. Здобиччю грабіжника стали наркотики, що зберігалися в металевій скриньці, і сильнодіючі препарати.

Не виключено, що злочин скоїв залежний від наркотиків знайомий убитої, ведеться слідство, додав співрозмовник агентства.

РІА "Новости"