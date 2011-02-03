Українські медики створили новий метод лікування безпліддя

Лікарі Київської клініки репродуктивної медицини «Надія» «виростили» своїй пацієнтці ендометрій з її власних стовбурових клітин, що дозволило настати вагітності.

Як повідомила в коментарі УНІАН директор із розвитку та науки Клініки репродуктивної медицини «Надія» Ірина СУДОМА, пацієнтка звернулася в клініку внаслідок безпліддя через дуже тонкий шар ендометрія (внутрішня слизиста оболонка тіла матки, до якої прикріпляється ембріон). Через це жінці вже відмовили в лікуванні в декількох клініках репродуктивного здоров`я. За словами І.СУДОМИ, дійсно, до недавнього часу пацієнтки з подібним діагнозом могли стати батьками лише за допомогою сурогатної матері.

Але в клініці «Надія» пацієнтці запропонували інноваційний метод лікування.

За словами І.СУДОМИ, «теоретично, зі стовбурових клітин може розвинутися практично будь-який орган, тканина ендометрія зокрема». Як розповіла І.СУДОМА, дослідження, що проводяться в університетському медичному центрі м. Мельнбург (Австралія), показали, що в тонкому ендометрії міститься дуже мало стовбурових клітин. «Виходячи з цього, я припустила, що введення стовбурових клітин у слизисту матки пацієнтки може відновити нормальну для настання вагітності товщину ендометрія», - зазначила медик.

За її словами, стовбурові клітини для трансплантації в матку витягли з жирової тканини пацієнтки. Після введення стовбурових клітин у порожнину матки, шар ендометрія, як і передбачалося, збільшився. Це дозволило ембріону, отриманому методом «In vitro», прикріпитися.

Вагітність проходила без ускладнень, нещодавно пацієнтка київських репродуктологів народила здорове немовля.

За словами І.СУДОМИ, такий метод лікування тонкого ендометрія раніше ніхто не використовував. Сьогодні фахівці клініки «Надія» готують матеріал для публікації в одному з провідних європейських наукових журналів.

За словами директора клініки Валерія ЗУКІНА, «хоча гіпоплазія ендометрія є причиною безпліддя всього у 1-2%, якщо переводити ці цифри в кількісне відношення й розглядати в масштабах усього світу, виходить досить значне число жінок. Виходячи з цього, важко переоцінити значущість методу, запропонованого моєю колегою. Фактично йдеться про новий напрямок у репродуктивній медицині - те, що вдалося нам, сьогодні ніхто в світі не робить».