7 українців звинувачують у незаконному перетині кордону Грузії

Сімох затриманих у Грузії українських моряків звинувачують у незаконному перетині кордону.

Про це повідомляє “5 канал” з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Суховантажне судно "Пінгвін" затримали грузинські прикордонники в порту Поті 16 травня.

Затриманих українців допитають, після чого суд має ухвалити рішення про термін їх попереднього затримання на час слідства або звільнення під заставу. Український консул в Батумі вже зустрівся із членами екіпажу. Українці на умови утримання не скаржаться, зазначили у прес-службі зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, за даними Прикордонної поліції Грузії, суховантажне судно «Пінгвін» приписано до порту міста Херсон.

Між тим начальники Херсонського морського торгового порту Андрій ЄГОРОВ і Херсонського річкового порту Валентин МІРОШКО повідомили УНІАН, що в їхніх портах таке судно не значиться. За інформацією А.ЄГОРОВА, дане судно належить херсонському ЗАТ «Професіонал».

У свою чергу В.МІРОШКО повідомив, що судно даного класу сягає 40 м в довжину і його водотоннажність до 120 тонн. Подібні судна часто обладнають рефрижераторами і використовують для перевезення фруктів - бананів і цитрусових.