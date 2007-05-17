Піскун забрав у Кузьміна справу про отруєння Ющенка

Генеральний прокурор Святослав ПІСКУН забрав у свого заступника Рената КУЗЬМІНА чотири найбільш резонансні справи.

Про це повідомляє газета "Сегодня".

Як стало відомо виданню, у Р.КУЗЬМІНА, котрий займається Головним слідчим управлінням Генпрокуратури, забрали 4 справи: щодо отруєння Президента Віктора ЮЩЕНКА, вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, смерті лідера Руху В’ячеслава Чорновіла і звинувачень на адресу екс-голови НАК «Нафтогаз Україна» Олексія ІВЧЕНКА.

За словами самого Р.КУЗЬМІНА, які наводить видання, вказані справи згідно з письмовим розпорядженням генпрокурора передали іншому заступнику Миколі ГОЛОМШІ, котрий є уродженцем Львова.

Сам С.ПІСКУН зараз знаходиться на лікарняному і його обов`язки, замість першого заступника Олександра МЕДВЕДЬКА, виконує саме М.ГОЛОМША, який приставки "перший" не має, пише газета.