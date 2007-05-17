На території колишнього радгоспу “Дубки” заснували Акрополіс

Верховна Рада ухвалила постанову «Про присвоєння найменування - село Акрополіс новоутвореному населеному пункту Сімферопольського району Автономної Республіки Крим».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 247 із 255 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Як повідомив на засідання парламенту заступник голови Комітету ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Владислав ЛУК’ЯНОВ, в даному населеному пункті проживає 262 особи, і там завершено будівництво 93 житлових будинків.

Він зазначив, що це село утворилося на землях, які були виділені під забудову на території колишнього радгоспу “Дубки”.