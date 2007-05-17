На території колишнього радгоспу “Дубки” заснували Акрополіс
12:28, 17 травня 2007Суспільство
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Верховна Рада прийняла ухвалу
Верховна Рада ухвалила постанову «Про присвоєння найменування - село Акрополіс новоутвореному населеному пункту Сімферопольського району Автономної Республіки Крим».
Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 247 із 255 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
Як повідомив на засідання парламенту заступник голови Комітету ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Владислав ЛУК’ЯНОВ, в даному населеному пункті проживає 262 особи, і там завершено будівництво 93 житлових будинків.
Він зазначив, що це село утворилося на землях, які були виділені під забудову на території колишнього радгоспу “Дубки”.
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