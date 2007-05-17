У Донецькій області накрили порностудію

У Донецькій області викрито шістьох місцевих жителів, які впродовж 2005-2007 років на території приватного підприємства у підпільному цеху займалися незаконним виготовленням і тиражуванням порнографічної продукції, яку розповсюджували на території області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, у затриманих вилучено 63,5 тис. DVD-дисків з елементами порнографічного характеру на загальну суму понад 700 тис. грн та оргтехніку.

Слідчим управлінням ГУМВС України в області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).