В Україні встановлені мінімальні ціни на алкоголь

Сьогодні стало відомо, що асоціація "Союз оптовиків виробників алкоголю і тютюну" (СОВАТ) розрахувала мінімальні роздрібні ціни на алкогольну продукцію.

Як повідомив директор СОВАТ Володимир Демчак, при визначенні мінімальних цін враховувалася виробнича собівартість продукції, рентабельність виробництва, акцизний збір, ПДВ (20%), торгова надбавка (опт - 12% і роздрібна - 20%), відпускна ціна виробника. "Ми хочемо показати уряду, що цей механізм є дієвим, і наполягатимемо, щоб уряд закріпив мінімальну ціну знову своїм рішенням, оскільки вона є індикатором сплати або несплати податків", - сказав пан Демчак, і додав, що введення мінімальних цін на алкогольну продукцію щорічно дозволить легалізовувати 2-3% ринку.

Згідно з розрахунками, мінімальна роздрібна ціна за 1 пляшку (0,5 л) коньяку 3* повинна становити 20 гривень, 5* - 28,08 гривень, ціна коньяку спеціальних назв (витримка 4 року) - 21,54 гривень. Мінімальні ціни вина складають: пляшка виноградного сухого вина (0,75 літра) - 8,46 гривень, вина виноградного напівсухого і напівсолодкого (0,75 літра) - 8 гривень, вина виноградного з додаванням спирту і вина міцного (кріпленого) - 9,83 гривень, вина виноградного десертного - 10,95 гривень.

Коммерсант