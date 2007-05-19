В Одесі в ДТП загинув громадянин Молдови

В Одесі в дорожньо-транспортній пригоді загинув громадянин Молдови 1983 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, аварія трапилася сьогодні о 00.15. Водій автомобіля "BMW" не впорався з керуванням та виїхав узбіччя, де зіткнувся з деревом.

В результаті ДТП водій загинув на місці пригоди.