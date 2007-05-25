Ющенко доручив внутрішнім військам охороняти ГПУ і КС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив внутрішнім військам охороняти громадський порядок навколо важливих державних об’єктів.

Відповідне розпорядження Президента України за № 113/2007-рп від 25 травня 2007 р. розміщено на офіційному сайті Глави держави.

Як зазначається у документі “Питання забезпечення державної охорони”, на виконання частини другої статті 102, пунктів 1 і 17 частини першої статті 106 Конституції України, норм Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», Закону України «Про основи національної безпеки України» та Закону України «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України», враховуючи спроби захоплення будинків, в яких працюють державні органи, що створює загрози конституційному ладу, та у зв`язку із зверненням Управління державної охорони України Президент постановляє:

Командувачу внутрішніх військ О.КІХТЕНКУ забезпечувати:

здійснення внутрішніми військами охорони громадського порядку навколо важливих державних об`єктів, зокрема Генеральної прокуратури України, Конституційного Суду України, а також прилеглих до них територій;

участь в разі звернення Управління державної охорони України внутрішніх військ у здійсненні державної охорони державних органів та посадових осіб;

додаткове залучення сил та засобів військово-оперативних резервів внутрішніх військ для забезпечення громадського порядку у столиці, гарантування безпеки її жителів.