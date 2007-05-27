УНІАН та фонд «Розвиток України» презентують проект УНІАН ЗДОРОВ`Я

29 травня (вівторок)

10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція, під час якої Благодійний фонд «Розвиток України» і Інформаційне агентство УНІАН проведуть презентацію спільного Проекту УНІАН ЗДОРОВ`Я. Під час презентації буде представлено інформаційний продукт УНІАН ЗДОРОВ`Я і план його подальшого розвитку. Продукт буде розміщений у відкритому доступі на сайті УНІАН і міститиме як загальні новини з питань охорони здоров`я, так і професійну інформацію для експертів. Учасники: директор БФ «Розвиток України» А.Заболотний, головний редактор інформагентства УНІАН О.Харченко, директор Бюро ВОЗ в Україні І.Поканевич, (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 279-33-53.