У Луганську встановлять дві меморіальні дошки Георгію Береговому

У Луганську, в рамках святкування 90-річчя з дня народження льотчика-космонавта, двічі Героя Радянського Союзу Георгія Берегового, планують встановити дві меморіальні дошки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник начальника Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації Олександр ВОСТРЯКОВ.

Він нагадав, що Г.Береговий навчався у Ворошиловградській школі військових льотчиків імені пролетаріату Донбасу, не раз зустрічався з молоддю Луганської області. Перша меморіальна дошка космонавтові буде відкрита на території Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Молодої гвардії. Урочисте відкриття дошки відбудеться 16 квітня цього року за участю керівництва міста й області, учнів ліцею. Виготовлена дошка за рахунок коштів ліцею.

За словами О.ВОСТРЯКОВА, також меморіальну дошку Г.БЕРЕГОВОМУ буде відкрито в середній школі №29. Ця дошка виготовлена за рахунок коштів міської ради.

О.ВОСТРЯКОВ повідомив, що в цій школі працює пошуковий кружок «Витік», учасники якого впродовж останніх 6 років збирають матеріали про життя і діяльність Г.Берегового. «Ці матеріали зібрані в шкільному музеї, присвяченому Георгію Береговому. Крім того, в цьому музеї знаходиться його скафандр», – повідомив перший заступник начальника управління освіти.

Довідка УНІАН. Георгій Береговий (15.04.1921 р. – 30.06.1995 р.) – двічі Герой Радянського Союзу, льотчик-космонавт СРСР. Народився 15 квітня 1921 року в селі Федорівка Карловського району Полтавської області. Того ж року родина Берегових переїхала до Єнакієвого. Г.Береговий закінчив вісім класів середньої школи в Єнакієвому, займався в міському аероклубі. Після закінчення 8-го класу працював на агломераційній фабриці при заводі, потім слюсарем на Єнакіївському металургійному комбінаті.

З 1938 р. по 1941 р. вчився у Ворошиловградській військовій авіаційній школі, яку він закінчив як льотчик бомбардувальної авіації.

Політ у космос Г.Берегового відбувся 26-30 жовтня 1968 року як командир-пілот космічного комплексу «Союз-3».