Чим розвиненіша країна, тим небезпечніші її ризики та дисбаланси

Чим розвиненіша країна, тим глибшому аналізу будуть піддані їх економіки з метою виявити всі можливі дисбаланси, ризики й проблеми із стабільністю, йдеться в комюніке, прийнятому за підсумками зустрічі фінансової "Великої двадцятки" у Вашингтоні у п`ятницю.

"G20 дійшла згоди щодо необхідності зважити потенційні ризики, які можуть становити їх національні економічні політики для глобальної стабільності з метою уникнути повторення кризи 2007-2009 років", - зазначається в документі.

Дослідженню підлягають економіки всіх країн, частка яких в об`єднаному ВВП перевищує 5%, зокрема США, Китай, Німеччина, Франція і Японія. Решта країн "двадцятки" - країни з економікою, що розвивається, - чекає полегшена процедура моніторингу.

"Дослідження, яке матиме глибокий і стратегічний характер, охопить сім країн", - уточнила на прес-конференції міністр фінансів Франції.

При проведенні дослідження будуть використані чотири критерії: структурний (заснований на економічних моделях і економічній теорії, що визначають показники і особливості учасників G20, включно з демографічними показниками, нафтовим балансом і тенденціями зростання) та три статистичних: 1) параметри учасників G20 на основі національних історичних тенденцій; 2) порівняння історичних індикаторів різних країн; 3) зіставлення цих індикаторів із загальним показником G20.

"До наступної нашої зустрічі встановимо перелік коригуючих і превентивних заходів, здатних гарантувати упевнене і рівномірне зростання. Цей план буде обговорений лідерами країн на майбутньому саміті G20 в Каннах (3-4 листопада 2011 року)", - наголошується в документі.

"Велика двадцятка" - неформальне економічне співтовариство, яке об`єднує Євросоюз і 19 провідних розвинених країн і країн, що розвиваються, - Австралію, Аргентину, Бразилію, Велику Британію, Індію, Індонезію, Італію, Канаду, Китай, Мексику, Німеччину, ПАР, Південну Корею, Росію, Саудівську Аравію, США, Туреччину, Францію і Японію.

У країнах "двадцятки" живуть дві третини населення Землі і виробляється 85% світового валового продукту.