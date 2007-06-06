Киянин відсидів 8 років за злочин, якого не скоював (фото)

Киянин Володимир Чухрай був звинувачений у вбивстві, якого не скоював. На підставі свідчень його знайомого, який звів наклеп на себе і назвав Чухрая “співучасником”, йому дали 14 років. Рік в СІЗО вибивали з нього «щиросерде зізнання». Але він так і не погодився «полегшити свою долю». Володимиру пощастило – через шість років зловили справжнього вбивцю. І ще півтора роки Володимир сидів у в`язниці, знаючи, що справжній душогуб спійманий.

У один з серпневих днів 1988 року в квартирі, де Володимир Чухрай проживав з батьками, з`явилися «два опери в штатському», пише «Сьогодні». «Мені повідомили, що мій друг Колька побився з кимось і той при смерті і мені, як свідкові, треба дати свідчення... – говорить Чухрай. - Щойно я переступив поріг РОВД, мені одягнули наручники і почали бити палицею, руками, ногами нічого не пояснюючи. Хвилин через 15 мені повідомили, що я вбивця, що вони все знають і відрікатися марно. Ще через кілька годин тортур запитали, що я робив 19 серпня».

Того дня в 1998 році на власників кіоску-обмінника, які поверталися додому з виручкою, напали. Троє бандитів підстерегли підприємця і його дружину в під`їзді і обстріляли. Чоловік був поранений, але одужав, а жінка загинула на місці.

Поки з Чухрая «вибивали» зізнання, постраждалий - бізнесмен Петро Осьмак, нібито, упізнав його як вбивцю. Принаймні, так стверджує слідчий, який вів цю справу. Правда, тепер бізнесмен говорить, що не бачив того, хто стріляв. Слідчий же зараз заявляє, що «слізно просив» потерпілого не підписувати свідчення, якщо той не упевнений в особі злочинця. «Але він категорично упізнав Чухрая, як людину який убив його дружину і стріляв у нього самого, - твердить слідчий. - І ось скажіть: за таких обставин, коли практично живий труп вказав на того, хто в нього стріляв, який слідчий не передасть справу до суду і який суддя не ухвалить звинувачувальний вирок?»

Втім, наданий Чухраю безкоштовний адвокат також не повірив у невинність підзахисного. Не допомогли і свідоцтва батька і мачухи, що саме увечері, коли було здійснено злочин, сім`я святкувала ювілей.

Володимир Чухрай не тільки відсидів за чужий злочин, але і пережив голод в камері. «Я застав той час, коли люди у в`язниці вмирали з голоду. Мене перевели в 2000 році в Гамалєєвку, і за 3 місяці я схуд до 55 кілограмів. А важив 75. Нам давали перловку не чищену з лушпинням без жиру і солі. Це 2000 рік. Колись дали січку, а вона мабуть пріла. Гірка! Ми навіть не ходили в їдальню. І хліб. Буханець на 12 людей. І живеш від передачки до передачки».

А в цей час, пише видання, справжній вбивця Гріша Луганський теж сидів і читав Біблію. Раптово він вирішив покаятися у всіх своїх гріхах. Викликав слідчого і розповів в подробицях де, кого і чому вбивав. У тому числі і про те, як "напав на валютника". Розповів і те, де заховав знаряддя вбивства. Попутно з`ясувалося, що результати балістичної експертизи у справі Чухрая – підроблені. Нібито, він стріляв з револьвера Смітт-вессон. А Луганський стверджував, що знаряддям злочину був кольт. Повторна експертиза куль підтвердила це.

Тепер Володимир Чухрай має право претендувати на компенсацію за несправедливі звинувачення і за «відсидку» за злочин, якого він не скоював. У теорії це – десятки тисяч доларів. Проте, адвокат Юрій Власенко сказав «Сьогодні», що отримати компенсацію практично неможливо. «Як тільки виправдана людина заявляє про права на компенсацію, прокуратура вмить скасовує свою ж ухвалу і слідчі дії продовжуються. Людина обмежена в правах, її викликають в органи і це може тягнутися роками. І врешті-решт, вона не отримає належної компенсації. У результаті незаконно засуджений плює на все це, лише б його не чіпали. Я був суддею апеляційного суду і після того, як ухвалював виправдувальний вирок, виправдані жодного разу не вимагали компенсації у держави. Я дивувався: чому? А вони мені говорили, що у них не вистачить сили пережити ще одне дослідування...»