”Укрпошта” видаватиме перекази MoneyGram до 3 тисяч доларів

Українським державним підприємством поштового зв`язку "Укрпошта" в червні впроваджена послуга з виплати грошових переказів, відправлених за міжнародною платіжною системою MoneyGram. Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Укрпошти".

Ця послуга впроваджена згідно з підписаною угодою про міжнародні грошові перекази між компанією MoneyGram і “Укрпоштою”.

Виплата грошових переказів здійснюється в доларах США в 29 відділеннях поштового зв`язку у всіх регіонах України.

Сума одного міжнародного переказу, яку можна виплатити фізичній особі, не повинна перевищувати 3 тис. доларів США. Виплата грошових переказів MoneyGram здійснюється особисто адресатам або, в окремих випадках, третій особі (за дорученням).

Довідка УНІАН. Компанія MoneyGram є одним з лідерів на світовому ринку міжнародних грошових переказів. Система міжнародних грошових переказів MoneyGram є глобальною мережею, яка об`єднує майже 100 тис. пунктів обслуговування в 170 країнах. Мережа пунктів MoneyGram у всьому світі включає основні банки країн, поштові відділення, пункти обміну валюти, турагентства тощо.