На ІІІ Всесвітній форум українців з'їдуться 300 делегатів

19-21 серпня в Києві відбудеться ІІІ Всесвітній форум українців.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це повідомив заступник Української Всесвітньої Координаційної Ради (УВКР) Михайло РАТУШНИЙ, виступаючи на позачерговому VI З‘їзді українців Росії, який пройшов у суботу у Москві.

За його словами, на форумі очікується присутність майже 300 делегатів з усіх країн світу. З них 100 осіб – представники західної діаспори (США та Європа), 100 осіб – від східної діаспори (Росія, країни СНД та інші), а також 100 осіб – представники України.

Відповідно до програми, в перший день роботи Форуму, 19 серпня, в приміщенні Національної опери відбудеться урочисте відкриття заходу за участю Президента України, а також представників східної та західної діаспор. По завершенню запланований святковий концерт.

М.РАТУШНИЙ повідомив, що 20 і 21 серпня в Українському домі відбудуться збори, на яких планується, зокрема, заслухати звіт про роботу Української всесвітньої координаційної ради, а також обговорити низку питань, що турбують діаспорян. Серед них такі, наприклад, як трудова міграція, посилення національно-культурних зв‘язків, необхідність виділення квот на освіту в Україні для дітей української діаспори та багато іншого.

«Ми хочемо, щоб відбулась серйозна дискусія – дискусія а не критика, між владою і закордонними українцями», - зазначив він.

М.РАТУШНИЙ нагадав, що найбільша кількість українців, за підрахунками, мешкає саме в Росії. «Тому найбільша делегація українців від східної діаспори буде якраз з Росії. Ми від Канади і США очікуємо по 10 осіб. А для Росії пропонуємо виділити квоту на форум 20 осіб», - сказав він і попросив учасників з‘їзду заздалегідь сформувати пропозиції по персоналіям.

М.РАТУШНИЙ додав, що розглядається варіант, що кількість делегатів від Росії може бути збільшена навіть до 30 осіб. Але це буде залежати від фінансування форуму. Він зазначив, що розпорядження про його проведення уже підписано, але фінансування на нього поки не надійшло. Позиція ж УВКР полягає в тому, що проїзд і проживання організатори повинні обов‘язково взяти на себе.