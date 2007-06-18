10 хлібних підприємств покарають за монопольну змову

Антимонопольний комітет України (АМК) впродовж останнього часу притягнув до відповідальності за порушення антимонопольного законодавства десять хлібних підприємств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМК, зокрема, за антиконкурентні узгоджені дії АМК притягнув до відповідальності чотирьох порушників в Дніпропетровській та Черкаській областях. За зловживання монопольним становищем - по одному підприємству на Полтавщині, Сумщині, Тернопільщині та трьох - на Черкащині.

Це посприяло запобіганню підвищення вартості хліба та хлібобулочних виробів і встановленню економічно обґрунтованих цін на цю продукцію в зазначених регіонах, зазначили у прес-службі.

Як уточнили в АМК, внаслідок проведеного Комітетом розслідування за ознаками антиконкурентних узгоджених дій у Дніпропетровській області, ВАТ «Дніпропетровський хлібокомбінат № 2», ВАТ «Хліб» і ВАТ «Дніпропетровський хлібозавод № 9», які одночасно підвищили вартість своєї продукції на 0,2 грн., повернули ціни на хліб і хлібобулочні вироби до попереднього рівня. Також на вимогу органів Комітету повернули ціни на свою продукцію до попереднього рівня і полтавські ВАТ «Кременчуцький хлібокомбінат» та ВАТ «Червонозаводський завод».

Наразі Комітет порушив справу за ознаками зловживання монопольним становищем чернігівськими ВАТ «Ніжинський хліб», ВАТ «Прилуцький хлібокомбінат» і ВАТ «Чернігівський хлібокомбінат».

Окрім цього, ще в березні для недопущення підвищення рівня роздрібних цін на всі види хлібобулочних виробів та забезпечення стабільності цих ринків Комітет надіслав Мінекономіки відповідні пропозиції. А саме: розробити механізми отримання пільгових кредитів підприємствами хлібопекарської галузі, стимулювати створення обов’язкових запасів зерна на борошномельних та хлібопекарських підприємствах шляхом розроблення механізму відшкодування державою ставок по кредитах для них. Крім того, Комітет наголосив на необхідності забезпечення умов безпосереднього доступу хлібопекарських підприємств до закупівлі зерна та борошна з держрезерву та регіональних резервів і прийняття відповідного нормативного документа, який зобов’язував би хлібопекарські підприємства-монополістів закуповувати зерно та борошно на конкурсних засадах.

З цього приводу голова Антимонопольного комітету України Олексій КОСТУСЄВ підкреслив: «Хоча монопольне становище на регіональних ринках хліба та хлібобулочних виробів існує лише в 13 областях, Комітет у цілому вважає ці ринки соціально вагомими, контролюючи стан конкуренції по всій території країни”. Тому АМК застосовуватиме всі засоби впливу на порушників: від вимоги припинити порушення до жорстких штрафних санкцій.

Як зазначив О.КОСТУСЄВ, АМК налаштований на координацію роботи на регіональних ринках хлібу з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, а також з ціновою Інспекцією на місцях. У частині тих дій, що виходять за межі повноважень Комітету, АМК вніс уряду відповідні пропозиції.

“Попереджаю порушників, що їх відповідальність на цих ринках буде невідворотною», - підкреслив голова Комітету.