Україна та ЄС підписали нову угоду про торгівлю сталлю зі збільшенням квот

Україна та Європейський Союз, за підсумками сьогоднішнього засідання Ради з питань співробітництва у Люксембурзі, підписати угоду про торгівлю деякими сталеливарними виробами, якою збільшуються квоти на поставки українського плаского та сортового прокату до ЄС на 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, з української сторони угоду підписав міністр економіки Анатолій КІНАХ, від ЄС – Комісар з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Нова угода є правонаступником попередніх угод 2005-2006 рр. і після ратифікації замінить нинішні автономні квоти ЄС.

Згідно з документом, квота на постачання металопродукції в країни ЄС у 2007 році буде збільшена на 23,94% - до 1,320 млн. тонн, порівняно з 1 млн. 64,980 тис. тонн у 2006 році.

Збільшенню квот посприяло розширення Європейського Союзу після вступу до спільноти Болгарії та Румунії.

Нова угода також відміняє режим квот для двох сталеливарних виробів: напівфабрикатів і профілів (категорія SB1), які класифікуються в ЄС за кодами TARIC 7207 19 80 10 і 7207 20 80 10.

Нова угода вступить в силу після її підписання. Угоду укладено на 2007 рік з можливістю автоматичного продовження на наступні роки, однак вона втратить чинність в той день, коли Україна стане членом Світової організації торгівлі.

Починаючи з 1990 року, двостороння торгівля певними сталеливарними виробами українського виробництва здійснюється в рамках двосторонніх угод, які встановлюють кількісні обмеження на імпорт українського металопрокату в країни Європейського Союзу.

Україна і Євросоюз 29 липня 2005 року підписали угоду про торгівлю деякими сталеливарними виробами на 2005-2006 рр. з обсягом квоти в 1004,5 тис. тонн. Документ передбачає можливість збільшення квоти у випадку зменшення експортного мита на брухт чорних металів у розмірі 30 євро за тонну.

Як повідомляв УНІАН, нова Угода між урядом України та Європейським Співтовариством про торгівлю деякими сталеливарними виробами була парафована сторонами 19 січня цього року.

30 травня Рада міністрів з питань зайнятості, соціальної політики, охорони здоров’я та захисту прав споживачів ЄС дала згоду на підписання цієї угоди з Україною.