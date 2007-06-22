Україна та Росія підготують базу для будування Ан-124 і співпраці в космосі

До кінця поточного року Україна та Росія повинні підготувати технологічну базу для відновлення будування літаків Ан-124 «Руслан» і підписати угоду про співпрацю в космічній галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, це, за словами міністра економіки України Анатолія КІНАХА, визначено підписаною сьогодні Програмою економічного співробітництва України та Росії на 2008-2010 роки.

За словами міністра, в Програмі «зроблені дуже потужні кроки для початку, точніше відновлення таких унікальних літаків як Ан-124». «Визначені вже конкретні терміни підготовки, включаючи обладнання, питання технологій, щоб це закінчити до кінця поточного року й перейти до реальної реалізації будівництва Ан-124», - повідомив А.КІНАХ.

Також, за його словами, ухвалено рішення посилити роботу з будівництву Ан-148, як унікального середньомагістрального літака, який сьогодні є лідером у своєму класі в світі.

Крім того, повідомив міністр, Програмою економічного співробітництва визначено підписання до кінця року угоди про співпрацю України та Росії в питаннях виробництва ракетної техніки, участь у ринку космічних послуг із використанням потенціалу економік двох країн, щоб відійти від нездорової конкуренції на ринках третіх країн.

Як повідомляв УНІАН, у січні ц.р. запорізьким ВАТ "Мотор Січ" і російською групою компаній "Волга-Дніпро" створено спільне підприємство з модернізації літака Ан-124 ("Руслан"), яке здійснюватиме випуск повітряних суден цієї марки.

За інформацією представників української сторони, новий літак, створенням якого займеться СП, значно відрізнятиметься від нині існуючого Ан-124.

"Ан-124, який вироблятиметься, стане принципово новою машиною. Він матиме нові систему навігації, двигуни й при дальності польоту 5 тис. км вантажопідйомність не 120 тонн, а 150 тонн", - повідомив керівник авіапрограм ВАТ "Мотор Січ" Анатолій СІТНОВ.

19 червня в рамках другого дня 47-го міжнародного авіасалону в Ле-Бурже генеральний конструктор Авіаційного науково-технічного комплексу ім. Антонова (АНТК) Дмитро КІВА одержав сертифікат типу на модернізований літак Ан-124 ("Руслан").