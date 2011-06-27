На Львівщині вшанували жертв, схованих НКВС у соляній шахті

На Львівщині в урочищі Саліна вшанували пам’ять невинно страчених людей у соляній шахті 70 років тому.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради.

«Вшанування у Саліні стало однією з центральних подій відзначення на Львівщині 70-х роковин масових розстрілів мирного населення Галичини, здійснених енкаведистами в червні 1941 року», - йдеться у повідомленні.

В поминальних заходах у Саліні вчора взяли участь близько 5 тис. осіб.

Вони розпочалися літургією в Добромильському храмі, після чого багатолюдна процесія вирушила вулицями міста. Перша зупинка була зроблена біля мурів колишньої в’язниці НКВС. Там відбулася панахида. Далі учасники ходи вирушили на місце соляної шахти в Саліні, куди впродовж 1939-1941 років співробітники НКВС скидали тіла страчених людей. Поруч – могила, куди перепоховали після відступу радянської влади частину загиблих, решту тіл дістати вже не змогли - сіль зробила свою справу, зазначили в прес-службі.

Біля пам’ятника тисячам невинно страченим пройшла панахида, яку очолили владика Ярослав ПРИРІЗ (УГКЦ) та владика Матфей ШЕВЧУК (УПЦ КП).

У поминальних заходах взяли участь голова Львівської обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ, заступник міського голови Львова Василь КОСІВ, представники облдержадміністрації, керівництво Старосамбірського району, в.о. генерального консула Польщі у Львові Анджей ДРОЗД, почесний консул Канади у Львові Оксана ВИННИЦЬКА, почесний консул Австрії у Львові Ярослав НАКОНЕЧНИЙ, делегація із Перемишля, делегації з Харківської та Івано-Франківської областей та з багатьох районів Львівщини.

***Саліна – назва урочища і соляної шахти поблизу Добромиля. У червневі дні 1941 року ця шахта була вщерть заповнена людськими тілами. Сюди звозили і страчували в`язнів із тюрем у сусідніх містах. Спочатку людей розстрілювали, а коли не вистачало набоїв - людей били дерев`яними молотами і напівживих скидали в шахту, на стометрову глибину. За різними даними, тут загинуло від 3,5 до 5 тисяч осіб.

Про ту трагедію нагадує пам`ятник – людина, що піднімається з глибини соляної шахти і простягає руки до неба.