Міліція каже, що київські комунальники «нахапали» аж 170 мільйонів

У Києві одне з комунальних підприємств зібрало незаконних комунальних платежів на 170 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві.

Зокрема, як підкреслюється в повідомленні, за зібраними матеріалами столичного Управління боротьби з економічною злочинністю Слідчий відділ Дніпровського райуправління порушив кримінальну справу проти посадових осіб комунального підприємства, що підпорядковується безпосередньо Київській міській державній адміністрації.

Так, поінформували в міліції, відповідно до розпорядження КМДА, починаючи з січня 1997 року, на транзитний розрахунковий рахунок цього КП надходять усі кошти, які фізичні та юридичні особи перераховують за комунальні послуги, і в подальшому підприємство їх розщеплює та перераховує на розрахункові рахунки безпосередньо суб’єктам господарювання, які ці послуги надавали, як то ПАТ «АК «Київводоканал», ВАТ «Київгаз», ПАТ «Київенерго» тощо. За ці послуги КП отримує прибуток в сумі 0,5% від суми коштів, отриманих від фізичних та юридичних осіб.

Тим часом частиною третьою статті 333 Господарського кодексу встановлено, що діяльність, яка пов’язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених законодавством, є фінансовим посередництвом, а фінансове посередництво здійснюється установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями.

Однак станом на 20 червня 2011 року інформація про згадане КП до Державного реєстру фінансових установ Держфінпослуг не вносилась, статусу фінансової установи зазначена юридична особа не набувала, і ліцензії на надання фінансових послуг не отримувала. Але компанії, в особі зазначених посадових осіб, це не завадило з січня 2001 року по березень 2011 року здійснювати фінансово-господарську діяльність як фінансовій установі з надання послуг з переказу коштів без державної реєстрації та без відповідної ліцензії, що є загальнообов’язковим.

Внаслідок цього КП незаконно отримало дохід у розмірі понад 170 млн. грн., з яких чистого доходу - майже 70 млн. грн., що є особливо великим розміром. Таким чином, в діяльності вказаних посадових осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 202 КК України.

В міліції також зазначили, що впродовж одного лише 2010 року КП незаконно отримало та перерахувало на розрахункові рахунки суб’єктів господарювання, тобто постачальників комунальних послуг та експлуатуючих організацій, кошти, які надійшли від мешканців за комунальні послуги, на загальну суму майже 2,5 млрд. грн.