У Севастополі гурт чиновників і шахраїв розікрав 3 мільйони

У Севастополі викрито шахраїв і чиновників, які заволоділи 3 млн. грн. бюджетних коштів за рахунок завищеної вартості встановлюваних у місті приладів обліку тепла та води.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА на нараді в МДА.

«Ця група, разом із, скажімо так, «зацікавленими чиновниками», займалася встановленням водомірів і теплолічильників. При цьому суми робіт завищувалися в декілька разів. У результаті шахраї заволоділи сумою понад 3 мільйони гривень бюджетних грошей, що, зокрема, вплинуло на підвищення тарифів», - сказав В.ЯЦУБА.

За його словами, за фактом заволодіння бюджетними коштами порушено кримінальну справу.

«Отже якщо сьогодні ми говоримо про причини високих тарифів у Севастополі, то це не лише безгосподарність, але й крадіжка», - зазначив В.ЯЦУБА.

Також голова МДА повідомив, що зараз фахівці Контрольно-ревізійного управління перевіряють комунальні підприємства.

«Навіть за попередньою оцінкою порушень немало», - додав В.ЯЦУБА.

У відділі у справах преси та інформації міськадміністрації УНІАН повідомили, що перевіркою діяльності підприємств ЖКГ займаються й інші компетентні органи.