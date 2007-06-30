У Севастополі відкрили музей податкової

У Севастополі відкрито музей місцевої Державної податкової адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними прес-центру ДПА у місті Севастополі, у музеї зібрані експонати і атрибути від часів Древнього Херсонесу до наших днів. Це, зокрема, копії грошових знаків і нормативних документів з оподаткування різних епох, обчислювальні прилади минулого століття та сучасні довідкові видання, фото працівників податкової служби і колишніх її керівників тощо.

В церемонії відкриття музею взяли участь представники міської державної адміністрації і міської ради, працівники і ветерани податкової служби.

Як відзначив під час відкриття музею голова ДПА у Севастополі Олександр ТРАХАЧОВ, створення музею є не даниною моді, а конкретним внеском у виховання податкової культури населення. За його словами, основною категорією екскурсантів стануть школярі і студенти - експозиція допоможе їм скласти враження про історію системи оподаткування та діючої на сьогодні української моделі, а також про перспективи розвитку вітчизняної податкової служби і її представництво у Севастополі.