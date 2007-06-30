Луганські партії та блоки вже - на ”низькому старті”

На Луганщині місцеві осередки політичних партій та блоків вже розпочали підготовку до позачергових парламентських виборів 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, керівник апарату Луганської обласної організації Партії регіонів В’ячеслав ЛИТВИНОВ повідомив, що партія вже готова у будь-який момент розпочати активну передвиборчу агітацію, головним акцентом якої стане безпосередня робота з людьми.

“Регіонали” також готують масштабну акцію, приурочену до святкування 65-ї річниці створення молодіжної підпільної організації «Молода гвардія».

Активно готується до виборів і обласна організація Блоку Юлії Тимошенко. За словами першого заступника організації партії «Батьківщина» Валентина ГРИБАНОВА, на сьогодні триває підбір кандидатур на посади членів виборчих комісій, формується штат агітаторів, вже розгорнуто передвиборчі штаби у всіх районах області.

Голова Луганської обласної організації політичної партії "Народний Союз Наша Україна" Сергій АЛЄКСЄЄВ також повідомив про формування списків членів виборчих комісій, укомплектовані штаби.

Натомість Луганський обласний комітет Комуністичної партії України, за повідомленням представника обкому Валентина ПОПОВА, очікує рішення Конституційного Суду та ЦВК щодо виборів.

Соціалісти, за словами члена обкому СПУ Володимира МЄНЯЙЛЕНКА, ще не створювали свої виборчі штаби і навіть не набирали агітаторів, вони, як і комуністи, очікують на рішення КС.