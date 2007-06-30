У зіткненні ”Опеля” з мікроавтобусом ”Мерседес” загинули двоє людей
Незумисний виїзд на зустрічну смугу
На Хмельниччині поблизу с. Вербка Летичівського району водій легкового автомобіля "Опель" не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з вантажним мікроавтобусом "Мерседес".
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної події загинуло 2 особи та 5 осіб постраждало, яких з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано до Летичівської районної лікарні.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Хмельницькій області.
Всього за добу на території країни зареєстровано 187 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 33 особи та 250 - травмовано.