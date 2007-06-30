Засідання під керівництвом Шуфрича відбулось, кількість отруєних зросла

Кількість госпіталізованих з кишковою інфекцією після обіду в їдальні каневської птахофабрики зросла до 71 особи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, такі дані порилюднено під час розширеного засідання Державної комісії з питань надзвичайних ситуацій, створеної за фактом отруєння людей в їдальні каневського підприємства "Птахофабрика Миронівська". Засідання пройшло під головуванням міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА за участю представників Міністерства охорони здоров’я, МВС та місцевої влади. Як зазначив під час засідання головний санітарний лікар України Сергій БЕРЕЖНОВ, фахівцями було встановлено, що збудником захворювання стала неякісно приготовлена страва з курячих яєць, в яких саме і містився збудник хвороби - сальмонела.

У свою чергу Н.ШУФРИЧ наголосив: „Сьогодні ми маємо зробити все, аби якомога швидше вирішити проблему. На жаль, на цю хвилину ми можемо констатувати, що виникають прохання про допомогу, люди звертаються і надалі, але вже не в такій кількості. Найголовніше –це посилити контроль по роботі з родинами хворих». «На сьогоднішній день ми вже точно можемо сказати, що причина захворювання 71-ї людини – саме сальмонельоз” – підкреслив міністр МНС.

Н.ШУФРИЧ також зазначив, що на місці події у посиленому цілодобовому режимі залишається працювати оперативний штаб, до складу якого входять фахівці МНС, МОЗ, місцевої влади та правоохоронних органів. Міністр констатував: „Як встановила комісія, потреби у залученні додаткових сил і засобів немає”. Також Н.ШУФРИЧ запевнив, що на даному етапі ця небезпека носить вузький локальний характер і перебуває під контролем. „Ми віримо в те, що ті заходи, які сьогодні вжиті, унеможливлять розповсюдження хвороби”, - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 28-30 червня з м. Канів та прилеглих сіл, до інфекційного відділення міської лікарні, з попереднім діагнозом гастроентероколіт, госпіталізовано 63 особи.

При епідрозслідуванні встановлено, що госпіталізовані пов`язують своє захворювання зі вживанням їжі на обід 27 червня у їдальні підприємства "Птахофабрика Миронівська". Всього в їдальні в той день обідали близько 500 робітників.