Переможці XIII Міжнародного конкурсу імені Чайковського (список)

Журі фортепіанної секції XIII Міжнародного конкурсу імені П.І. Чайковського ухвалило не присуджувати першу премію в категорії "фортепіано". Друга і третя премії були присуджені росіянам Мирославу Култишеву і Олександру Луб`янцеву, відповідно. Обидва вони - представники петербурзької школи.

Четвертую премію розділили учень Московської консерваторії Лім Дон Хек з Південної Кореї і росіянин Сергій Соболєв. П`яту одержав Беньямін Мозер з Німеччини, шостим лауреатом знову став росіянин Федір Аміров, який також одержав приз Асоціації лауреатів конкурсу за краще виконання твору Чайковського (приз ММВБ).

У конкурсі за фахом "віолончель" першу премію і золоту медаль одержав росіянин Сергій Антонов. Другим став Олександр Бузлов, який також представляв Росію. Він же був відзначений і спеціальним призом за краще виконання твору Чайковського. "Бронза" дісталася Іштвану Вардаї з Угорщини, який одержав також приз Міжнародного добродійного фонду П.І.Чайковського і музичного видавництва "Юргенсон".

На четвертому місці опинився російський віолончеліст Євген Румянцев, а на п`ятому і шостому - Нарек Ахназарян з Вірменії (він одержав також приз Спілки композиторів Росії як наймолодший учасник III туру) і швейцарець Давид Піа відповідно.

Серед скрипалів сильнішою за всіх виявилася японка Маюко Каміо. Другий приз одержав росіянин Микита Борісоглебський. Третій приз одержав Юкі Мануела Янке з Німеччини. Четверте і п`яте місця посіли корейці Юн Соєнг і Хeн-су Шин відповідно. Шоста премія дісталася Чжіцзюн Ван з Китаю.

У конкурсі вокалістів серед жінок перемогла росіянка Альбіна Шагимуратова. Вона ж одержала і спеціальний приз Спілки театральних діячів Російської Федерації перспективному артистові оперного театру. Друге місце також дісталося росіянці Олесі Петровій. Третю премію журі присудило Маріці Гулордава з Грузії. Вона одержала і приз ММВБ. Четверте місце у росіянки Ганни Вікторової.

Серед чоловіків кращим вокалістом був визнаний українець Олександр Цимбалюк. Друге місце у росіянина Дмитра Білосельського. Третя премія була присуджена українцеві Максиму Пастеру (він же був удостоєний премії ММВБ і призу Фонда І.С. Козловського кращому тенорові), а четверте місце - знову росіянинові Петру Толстенку.