У Могилянці змінився ректор

Через декілька днів після того, як президент Віктор Ющенко присвоїв президентові Національного університету "Києво-Могилянська академія" В’ячеславу Брюховецькому звання Героя України, оцінивши його внесок "у національне відродження і заслуги в розвитку науки і освіти", 59-річного Брюховецького змістили з його поста. Конференція "Могилянки" вирішила, що з першого вересня його замінить Сергій Квіт, керівник кафедри журналістики НАУКМА.

Брюховецький — один із засновників відродженої Києво-Могилянської академії у 1991 році, очолив її в 1994 році. У 1997-му посада президента НАУКМА стала виборною. Її можна було обіймати на 5 років не більше двох термінів, говорять у вузі. Отже, мовляв, в зміщенні Брюховецького немає ніякої політики - просто термін закінчився.

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