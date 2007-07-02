У Могилянці змінився ректор
10:27, 02 липня 2007Суспільство
1748
Ющенко присвоїв Брюховецькому звання героя
|В’ячеслав Брюховецький
Брюховецький — один із засновників відродженої Києво-Могилянської академії у 1991 році, очолив її в 1994 році. У 1997-му посада президента НАУКМА стала виборною. Її можна було обіймати на 5 років не більше двох термінів, говорять у вузі. Отже, мовляв, в зміщенні Брюховецького немає ніякої політики - просто термін закінчився.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter