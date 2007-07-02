У Донецькій області жінка продала свою трирічну дочку за 100 гривень

У Донецькій області працівниками транспортної міліції затримана жінка, яка продала в приміському потягу свою трирічну дочку за 100 гривень чоловіку-попутнику.

Як повідомила УНІАН старший інспектор відділу по зв`язках з громадськістю УМВС України на Донецькій залізниці Марина КАЛАШНИКОВА, встановлено, що 30-річна жінка увечері 30 червня в приміському потягу сполученням «Іловайськ-Торез» продала свою дочку попутнику. Також встановлено, що разом з дівчинкою жінка передала чоловіку свідоцтво про народження дитини, на якому власноручно написала, що вчиняє свідомо і претензій до "покупця" не має.

Заява про факт продажу дівчинки надійшла в міліцію від сестри жінки, яка продала дитину.

Завдяки оперативним діям співробітників лінійного відділу міліції на станції Іловайськ дівчинка була знайдена вже вранці 1 липня. Вона знаходилася за місцем проживання чоловіка, який її «купив». За попередньою інформацією, "покупець" не заподіяв зла дитині. Навпаки, він скупав і нагодував брудну і голодну дівчинку і поклав спати. За його словами, він викупив у матері дівчинку, тому що йому стало її шкода. Дитина знаходиться в дитячому притулку в Харцизьку.

Також міліцією встановлено, що чоловік, 1955 роки народження, є батьком двох дорослих дочок. За місцем проживання характеризується позитивно, працює, веде домашнє господарство. Ймовірно, він не притягатиметься до кримінальної відповідальності. Жінці, що продала свою дитину, можуть пред`явити звинувачення за фактом торгівлі дітьми. Як з`ясувалося, під опікою жінки є немовля.