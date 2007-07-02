Гідрометцентр видав прогноз цьогорічного врожаю

Поточного року валовий збір зернових і зернобобових культур становитиме 25-27 млн. тонн. Про це кореспондентові УНІАН в телефонній розмові повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна АДАМЕНКО.

«За попереднім прогнозом, який ми складали 25 червня, очікується валовий збір усіх зернових на рівні 25-27 млн. тонн», - сказала Т.АДАМЕНКО.

Вона зазначила, що недобір зерна буде у південних областях - Миколаївській, Херсонській, Одеській, Запорізькій, частково Дніпропетровській і Кіровоградській - «всі ті області, які були охоплені засухою».

Щодо врожайності культур, то, за прогнозами фахівців Гідрометцентру, врожайність озимої пшениці становитиме 22 ц/га, озимого жита – 17 ц/га, озимого ячменю – 16 ц/га, ярого ячменю – 15 ц/га.

Що стосується прогнозів на урожай кукурудзи, Т.АДАМЕНКО повідомила, що «кукурудза ще в періоді розвитку, тому робити остаточні висновки про її врожайність і валовий збір ще рано». «Враховуючи, що кукурудза на початку вегетації попала під вплив високих температур, ми робимо попередній висновок, що її врожайність буде близько 30 ц/га. Але якщо зміниться ситуація, якщо будуть дощі на початку липня, то, можливо, врожайність буде дещо вищою», - сказала Т.АДАМЕНКО.

За прогнозами фахівця, урожай пшениці поточного року очікується на рівні близько 12 млн. тонн, ярого ячменю - 6 млн. тонн, кукурудзи (за попередніми прогнозами) - близько 6,5 млн. тонн.

Нагадаємо, поточного року прогнозувався урожай зерна на рівні 38 млн. тонн, проте в травні-червні в південно-східних областях встановилася засуха, яка призвела до загибелі посівів сільгоспкультур на площі близько 1,1 млн. га, унаслідок чого частина урожаю загинула.

У 2006-2007 році валовий збір зерна становив 34,3 млн. тонн.