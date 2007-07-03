Іспанія визнала голодомор в Україні актом геноциду

Конгрес депутатів Королівства Іспанія визнав Голодомор 1932-33 років в Україні актом геноциду українського народу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата України V скликання Сергія БИЧКОВА з посиланням на заступника спікера Конгресу депутатів Іспанії Ігнасіо ХІЛЕМ ЛАСАРО.

Як сказав І.ХІЛЕМ ЛАСАРО, який очолює Міжпарламентську групу дружби Іспанія-Україна, відповідне рішення було ухвалено 25 червня.

У свою чергу керівник групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Королівством Іспанія С.БИЧКОВ відзначив, що “таким чином встановлюється історична справедливість, а на рівні сучасних відносин з королівством Іспанія відкриває нові можливості для співпраці, зокрема в гуманітарній сфері».